Томские ученые обнаружили "световую карту" в ночном небе

Томские ученые заметили, что освещенные улицы могут зеркально отражаться в ночном небе, образуя световую карту. Этот эффект обнаружили при помощи собственной разработки — панорамно-оптической станции. На ней установлена камера со сверхширокоугольным объективом. Как сообщает портал "Наука в Сибири", исследователи Института оптики атмосферы им. В.Е. Зуева СО РАН заметили на фотографиях, сделанных этой станцией, необычные световые пятна. Их назвали глифами (от греч. γλ ω — вырезаю, гравирую).

- Наше внимание привлек яркий блик необычной формы, напоминающий начертания цифры четыре. Мы сравнили изображение с картой района на “Яндекс Картах” и снимках Google Earth: эта четверка оказалась по форме очень похожей на пересечение улиц в томском Академгородке — проспекта Развития и улицы Кольцевой, — рассказывает старший научный сотрудник ИОА СО РАН кандидат физико-математических наук Виктор Петрович Галилейский.

Исследователи не ошиблись: глифы соответствуют улицам на карте, а самый яркий блик, который привлек внимание к феномену, — большому тепличному комплексу в селе Трубачёво, примерно в шести километрах от места расположения оптической станции.

Самым ярким объектом стало отражение тепличного комплекса. Фото предоставлены группой панорамно-оптической станции ИОА СО РАНФото: Из открытых источников

Появление пятен света вызвано хорошо изученным природным явлением: взвешенные в атмосфере пластинки льда образуют зеркальный слой, который отражает свет, идущий от источников, находящихся на Земле, а также от Солнца и Луны. Шестиугольные ледяные пластинки могут возникнуть на высоте несколько километров в перистых и перисто-слоистых облаках летом и в межсезонье, а зимой в наших широтах — на высоте от нескольких сотен метров в слоистых и слоисто-кучевых облаках. Оседая вниз под действием силы тяжести и набегающего воздушного потока, эти шестиугольники выравниваются в горизонтальной плоскости — получается объемный отражающий слой. Так как свет отражают пластинки, расположенные друг над другом на разной высоте, мы видим столб света, если источник освещения находится достаточно далеко. Когда мы приближаемся к источнику света, столб превращается в пятно.

При достаточно низкой температуре зеркальный слой может образоваться у самой земли, тогда отражение становится хорошо заметно. Например, многие видели световые столбы в зимнем небе над луной или заходящим солнцем, а особенно часто — над уличными фонарями.

Это явление давно изучено. Фото предоставлены группой панорамно-оптической станции ИОА СО РАНФото: из открытых источников

Ученые не нашли описание этого явления в литературе, за исключением одного случая, когда световая карта местности была замечена в небе над Финляндией. Между тем сотрудники ИОА СО РАН теперь часто наблюдают глифы на ночном небосводе. Однажды панорамная оптическая станция сделала снимки световых столбов, появившихся на высоте всего около 270 метров, так что были видны не только улицы, но и отдельные фонари.

- Зеркальное отражение можно наблюдать, просто посмотрев вверх в темное время суток, но, как правило, человек замечает лишь отдельные световые пятна и не обращает на них внимания. Однако теперь, зная, что именно обычно отражается на небе в районе Томска, многие, например, видят отражение тепличного комплекса, — поясняет Виктор Галилейский.