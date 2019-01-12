Томичей просят помочь с реабилитацией малыша с ДЦП

Благотворительный фонд "Обыкновенное чудо" объявил сбор для помощи трехлетнему Илюше Карташову. Врачи поставили маленькому томичу ДЦП и двойную гемиплегию в годик.

Родители делают для второго ребенка в семье все возможное: Илюша каждые 4 месяца проходит курс реабилитации в Медицинском центре №3 в городе Северске.

- Дома мы интенсивно занимаемся гимнастикой, делаем массаж, посещаем занятия иппотерапии (катания на лошадках). Ходим в бассейн. Наблюдаемся в центре восстановительного лечения, консультируемся у врача-невролога. Несмотря на диагноз, наш малыш очень жизнерадостный и улыбчивый. Любит, когда с ним играет его старший брат. Любит смотреть мультики, рисовать, читать книжки. Илюша сам кушает, пьёт из стакана. Всё понимает и старается объяснить, - рассказывает мама Ольга.

Самые вдохновляющие результаты появились после реабилитации в центре «Шаг вперед. Томск»: Илюша стал сам ходить и говорить простые слова. Для закрепления результатов необходим еще один курс, который стоит 51 000 рублей. На данный момент собрано лишь 5 250 рублей.

Узнать, как лучше помочь малышу, можно на сайте фонда.