В Томске после капремонта открыли школу № 15

Новое полугодие ученики школы №15 начали в обновленном здании. Учреждение было основано в 1958 году и носит имя известной советской женщины-писателя Галины Николаевой. Капитальный ремонт в школе проведен впервые за 60 лет ее существования. Подрядчик выполнил его в рекордные сроки, всего за полгода.

«Можно сказать, что от прежнего здания здесь остались только капитальные стены. Были расширены многие дверные проемы, усилены перекрытия, полностью отбита вся штукатурка. Капитально отремонтированы кровля, фасад, заменены все внутренние системы – водоснабжение, водоотведение, отопление, вентиляция. В школе проложено 52 километра проводов. Причем здесь смонтирована сертифицированная кабельная система, которая, даже в случае пожара, позволяет сохранить аварийное освещение более часа», - рассказал генеральный директор компании-подрядчика Виталий Малащук.

Строители позаботились о том, чтобы в дальнейшем коллектив школы не заботил вопрос косметического ремонта. В отделке внутренних помещений применена плитка, так что стены и полы достаточно просто отмыть перед началом нового учебного года.

Школа сдана с полным благоустройством. На пришкольной территории уложено 5000 кв. м асфальта, 6000 кв. м газона, установлены две детские площадки для начальной школы, сертифицированная линия для занятий ГТО, уличные тренажеры, оборудовано футбольное поле. Территория школы полностью освещена. Из бюджета на проведение ремонтных работ по результатам торгов было выделено 135, 8 млн рублей Помимо этого 17 млн рублей было направлено на приобретение мебели и дополнительного оборудования.

В классах появилось новое оборудование. В частности, кабинет ОБЖ укомплектован интерактивными макетами оказания первой помощи. Классы иностранного языка дополнены лингофонным оборудованием, а в кабинете информатики установлены новые ноутбуки. Для начальной школы закуплены передвижные цифровые лаборатории, которые позволят по-новому преподавать «окружающий мир». Новое оборудование закуплено также для кабинетов технологии. В частности, классы для мальчишек пополнили сверлильные и токарные станки для обработки дерева и металла.

В школе также появился хореографический класс.