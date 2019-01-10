Мэрия Томска обсудит с общественностью изменения в маршрутах общественного транспорта

В первый рабочий день 2019 года мэр Томска провел расширенное аппаратное совещание, где обозначил ключевые задачи для всех подразделений администрации на 2019 год.

В числе прочих задач в первом квартале этого года администрация города собирается изменить маршрутную сеть. Изменения, по словам Ивана Кляйна, обсудят с общественностью.

- К 1 июля также предстоит внедрить на общественном транспорте систему безналичной оплаты, - отмечают в пресс-службе мэрии.

Напомним, с 1 января 2019 года поднялась плата за проезд в маршрутных такси. Цена проезда в автобусах и электротранспорте теперь составляет 21 рубль. Для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет проезд на автобусах стоит 18 рублей и 16 рублей - в трамваях и троллейбусах.

Перевозчики также предлагали установить "вечерний" тариф. Мэр Томска Иван Кляйн принял решение ввести его только с 1 июля. С середины лета следующего года с 21.00 проезд в автобусах будет стоить 25 рублей. К этому моменту перевозчики обязаны обеспечить возможность безналичного расчета. При этом, по решению мэра льготы на проезд в вечернее время также будут сохранены. Для женщин старше 55 лет и мужчин старше 60 лет проезд в вечернее время будет стоить 18 рублей. Для всех остальных категорий пассажиров тариф составит 25 рублей. На электротранспорте в вечернее время также сохранится льготный проезд для граждан предпенсионного и пенсионного возраста в размере 16 рублей.