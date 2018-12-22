Бродячие собаки напали на беременную томичку

Инцидент случился прямо по дороге в медицинское учреждение, причем, специализированное. Перинатальный центр – это и роддом, и консультация для будущих мам. То, что в этом районе оказалась огромная стая бездомных собак, можно назвать настоящим беспределом.

Зона риска – не подходи близко

Светлана, как обычно, шла на консультацию в ОПЦ. В это день, 12 ноября, она никак не ожидала, что на нее набросится орава диких псов. К сожалению, сам момент нападения видеокамера на здании не записала (такой уж у техники угол обзора), но видно, как несется стая собак и женщина забегает в центр. Там медики оказали ей первую помощь.

-К счастью, от укусов меня спасли зимние штаны на синтепоне, они были все порваны! – рассказывает Светлана. – Но я безумно напугалась. Сами понимаете, переживаешь не только за себя, но и за будущего ребенка.

Женщина добавила, что стая собак бегает там уже полгода. Кстати, в этом районе находится и Областная клиническая больница с поликлиникой – крупнейшее медицинское учреждение в городе, где лечатся сотни пациентов.

Куда только не обращались сотрудники ОПЦ: в районную администрацию, «Спецавтохозяйство», приют для бездомных животных «Верный друг», но стая, как поселилась в этом районе, так и живет там.

Как рассказала руководитель сообщества мам «mamaliza.znaet» Елизавета Барабина, она также написала обращения в городскую администрацию с требованием принять меры. А Светлана принесла свое заявление в полицию, его приняли, но предупредили, что отлов может занять месяц.

У них там столовая и свой «роддом»

В свою очередь, глава приюта для бездомных животных «Верный друг» Алена Можейко, считает, что такая ситуация сложилась по вине сотрудников перинатального центра.

- Медики сами систематически подкармливают бездомных собак. Это и становится причиной образования стай. С начала 2018 года там отловили более 100 животных, но появляются новые щенки, они идут на «кормушку» и вновь появляются стаи, - пояснила Алена.

Как сообщила руководитель приюта на заседании комитета городского хозяйства думы Томска, ее организация отловила три стаи собак.

- За перинатальным центром есть какие-то бункеры с большими дверями. На крыше этого бункера регулярно кто-то оставляет еду. Кстати, в этом бункере животные и рожают. Получается, рядом еще один перинатальный центр для собак, — сказала Можейко.

По словам местных жителей, собаки к больнице могут прибегать из деревни Новомихайловки, находящейся по соседству. Там, к слову, работает приют «Добрые руки». Не исключено, что животные вырываются на волю и бегут в сторону города. В настоящее время на стаи бездомных собак жалуются многие жители отдаленных спальных районов: конца иркутского тракта, Жилмассива, Спичфабрики.