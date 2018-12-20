2018-12-20T05:41:00+03:00
Наука

Томские ученые разработали новую диагностику риска инфарктов и инсультов

Она точнее традиционных методов
Елена Чечнева
Поделиться:
Чтобы снизить процент «сосудистых катастроф», нужны точные инструменты диагностики. Фото: GLOBAL LOOK PRESSЧтобы снизить процент «сосудистых катастроф», нужны точные инструменты диагностики. Фото: GLOBAL LOOK PRESSФото: из открытых источников
Изменить размер текста:

Ученые ТГУ и НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга получили новые данные о функционировании свертывающей системы крови. Они помогут повысить точность диагностики и эффективность лечения нарушений гемостаза, а значит, предотвратить тяжелые осложнения некоторых заболеваний.

– В России на первом месте среди причин смертности стоят заболевания сердечно-сосудистой системы, но нередко к фатальному исходу приводит не их прогресс, а осложнения, вызванные нарушениями свертывающей системы крови, – говорит заместитель директора НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга Владимир Удут. – Чтобы снизить процент «сосудистых катастроф», нужны точные инструменты диагностики, позволяющие выявлять проблему на начальной стадии.

Сейчас для диагностики нарушений гемостаза в клинической практике используются методы, которые дают погрешность от 40 до 60 процентов. Все из-за того, что образцы приходится долго готовить для анализа.

Ученые создали электронную базу с данными нескольких сотен пациентов, имеющих нарушения свертывающей системы крови. Эту информацию обработали с помощью высокопроизводительных вычислительных систем. На основе полученных данных построили физико-математическую модель, которая позволяет описать изменения агрегатного состояния крови на протяжении процесса формирования тромба.

Помимо теоретических изысканий, ученые применят созданный в Томске 10 лет назад прибор АРП-01М «Меднорд». Он позволяет анализировать образцы крови без долгой подготовки. В комплексе эти подходы дадут возможность в будущем заблаговременно выявлять изменения структурного состава крови, которые сигнализируют о начале развития серьезного заболевания.

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на нашу тематическую рассылку Наука, чтобы не пропускать интересные материалы

 
Читайте также
Новости 24
На утилизацию мусора в Томской области выделят 1,5 миллиарда
В Томской области собираются снизить смертность от онкозаболеваний
В Томске задержали мужчин, похищавших зеркала с дорогих машин
Санавиация эвакуировала около 700 пациентов в Томской области
В Томске задержали подозреваемого в нападении на ломбард
Томские врачи провели экстренную сложную операцию подростку с переломом черепа
Пенсионер попал в аварию и скончался на месте в Томске
В Томской области девушка купила 114 товаров на «AliExpress», расплатившись картой соседки
Томичи смогут пожаловаться на нарушения прав мигрантов и их работодателей
При томском монастыре создадут бесплатную юридическую службу
Томич получил 14 лет колонии за убийство гражданской жены
В Томске каждый день очищают от снега остановки 120 человек
Жителей Томской области заподозрили в продаже контрафактного алкоголя
Пятерых северчан наградили медалями Российского союза спасателей за спасение ребенка
Тело пенсионерки обнаружили во время тушения пожара в Томске
Более 300 женщин в Томске задержали за занятие проституцией
Более 100 медиков переехали на работу в села в Томской области
В Томске сняли с маршрута рейсовый автобус с неисправными тормозами
В Томске разработали мобильное приложение, помогающее проверить легальность работы такси
Томичи пожаловались на некачественные товары и заведения общественного питания
Томичка потеряла 6 миллионов рублей из-за мошеннической схемы
За утилизацию и сбор отходов в Томске будет отвечать САХ
В Томске осталось меньше 40 газетных киосков
Приставы погасили огромные долги по зарплате сотрудникам «Верхнекетского водоканала» в Томской области
В Томске выпал с 9 этажа 4-летний мальчик
Томские инспекторы ДПС спасли детей из горящего дома