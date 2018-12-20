Томские ученые разработали новую диагностику риска инфарктов и инсультов

Ученые ТГУ и НИИ фармакологии и регенеративной медицины им. Е.Д. Гольдберга получили новые данные о функционировании свертывающей системы крови. Они помогут повысить точность диагностики и эффективность лечения нарушений гемостаза, а значит, предотвратить тяжелые осложнения некоторых заболеваний.

– В России на первом месте среди причин смертности стоят заболевания сердечно-сосудистой системы, но нередко к фатальному исходу приводит не их прогресс, а осложнения, вызванные нарушениями свертывающей системы крови, – говорит заместитель директора НИИФиРМ им. Е.Д. Гольдберга Владимир Удут. – Чтобы снизить процент «сосудистых катастроф», нужны точные инструменты диагностики, позволяющие выявлять проблему на начальной стадии.

Сейчас для диагностики нарушений гемостаза в клинической практике используются методы, которые дают погрешность от 40 до 60 процентов. Все из-за того, что образцы приходится долго готовить для анализа.

Ученые создали электронную базу с данными нескольких сотен пациентов, имеющих нарушения свертывающей системы крови. Эту информацию обработали с помощью высокопроизводительных вычислительных систем. На основе полученных данных построили физико-математическую модель, которая позволяет описать изменения агрегатного состояния крови на протяжении процесса формирования тромба.

Помимо теоретических изысканий, ученые применят созданный в Томске 10 лет назад прибор АРП-01М «Меднорд». Он позволяет анализировать образцы крови без долгой подготовки. В комплексе эти подходы дадут возможность в будущем заблаговременно выявлять изменения структурного состава крови, которые сигнализируют о начале развития серьезного заболевания.