Чай «Тяньши»: не шумит в голове

Новогодние праздники - серьезное испытание для нашего организма. Обильная еда и горячительные напитки надолго обеспечивают страдания желудку, печени и голове. Однако для помощи им существует испытанное средство, рецепту которого уже 5 000 лет.

О свойствах уникального китайского антилипидного чая «Тяньши» рассказывает Фарида Бикбаева, автор программы «Здоровье без лекарств», врач-хирург, специалист по урологии, гинекологии, нейрохирургии, гастроэнтерологии, кардиологии, обладатель сертификатов детского хирурга-уролога, нутрициолога (специалист по питанию) и сертификата международного лектора-консультанта.

Основная роль чая «Тяньши» - нормализация жирового обмена в организме и уровня липидов в крови. Именно эти вещества «подхватывают» холестерин и работают вместе с ним. Мы привыкли считать, что он вреден, поэтому стараемся не употреблять жирных продуктов, в которых он содержится. Однако, по словам доктора Бикбаевой, холестерин является строительным материалом для клеток головного мозга и половых гормонов (эстрогенов, которые делают женщин такими привлекательными). Лишая себя холестерина, мы страдаем от скачков артериального давления, сердечных заболеваний и …толстеем!

Именно чай «Тяньши», по словам Фатимы Бикбаевой, несет холестерин в наш организм туда, куда нужно. При этом он является травой, а не химическим препаратом. «Так что кушайте на здоровье сливочное масло и сметану! - рекомендует Фарида Бикбаева. - Только запивайте все это антилипидным чаем. Вам это масло будет только на пользу, омолаживая ваш организм, от него вы будете худеть, а не поправляться».

Фарида Равильевна подчеркивает, что чай «Тяньши» является еще и великолепным гепатопротектором, т.е. восстанавливает печеночную ткань. А это, согласитесь, после новогодних возлияний и переедания, весьма ценное качество! Нормализует он также артериальное давление, способствуя выработке гормона простагландина, отвечающего за тонус сосудов, уровень кислотности и др.

Если вы регулярно пьете чай «Тяньши», как из практики утверждает Фарида Бикбаева, вы не будете страдать от нехватки гормонов щитовидной железы (гипотериоза) и «спать на ходу». Антилипидный чай, как выяснили ученые Гарвардского Института интегральной медицины, выводит из твердых и мягких тканей нашего организма радиацию. А специалисты из Центрального института рака (штат Огайо, США) при изучении растений, входящих в состав антилипидного «Тяньши», выяснили, что в них есть вещество, программирующее раковые клетки на самоуничтожение. Одно из них, гиностемму пятилистную (южный жень-шень), в Китае вообще называют «травой бессмертия».

Люди, предпочитающие восточную медицину, хорошо знают, что антилипидный чай «Тяньши» является также препаратом, нормализующим микроциркуляцию мозга и внутричерепное давление. Сегодня многие страдают энцефалопатией (сужением сосудов головного мозга) и, соответственно, «шумом в голове». Фарида Бикбаева утверждает, что после курса чая «Тяньши» этот шум исчезает навсегда.

Но даже китайцы, которые в 1999 году начали поставлять через российский Минздрав продукцию «Тяньши», не знали еще одного уникального свойства антилипидного чая, открытого русскими врачами. Он выводит из организма камни. (Дело в том, что у китайцев практически нет желче- и мочекаменной болезни, поэтому их это и не интересовало).

Таким образом, открыв для себя в новогодние праздники уникальный антилипидный чай, не забывайте про него никогда. И будьте здоровы!

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