Химическая лаборатория в учреждении оснащена уникальным оборудованиемХимическая лаборатория в учреждении оснащена уникальным оборудованиемФото: Предоставлено
2018-12-20T10:18:51+03:00
Школьная газета

Проба «пера» в профессии

Томская школа «Перспектива» провела свое первое городское мероприятие
Виктория Федорова
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Профориентационный квест-игра «Время будущего» состоялся в конце ноября и был посвящен 150-летию со дня открытия периодической таблицы. Тему выбрали неслучайно – 2019-й объявлен годом Дмитрия Менделеева. Участие в игре приняли команды из 13 школ Томска и Северска, всего – 112 ребятишек. Каждой команде предстояло выполнить задания и получить подсказки на четырех этапах. Задания были сугубо практическими и помогали понять, хотя бы отчасти, что представляет из себя та или иная профессия. На станции «Парфюмер» детям предлагалось изготовить духи для себя. На локации «Технолог пищевого производства» они готовили соусы на основе классического йогурта. На станции «Лаборант химического анализа» участники определяли кислотность продуктов. Вместо лакмусовой бумажки, как в остальных школах, использовали ph-метры и компьютерную программу. Свои локации представили также базовый медицинский и гуманитарно-промышленный колледжи.

Победила в квесте команда школы № 40. Ребята справились со всеми заданиями на станциях.

Масштабное мероприятие, связанное с самоопределением, провели в «Перспективе» неслучайно.

– У нас особая школа, - объясняет учитель химии и один из организаторов квеста Татьяна Букреева. – Профориентация в «Перспективе» начинается с 5 класса. У наших детей есть возможность каждый полгода записаться на новый курс и понять, что представляет из себя та или иная профессия. В итоге ребенок, доучившись до 9 класса, успевает попробовать свои силы, к примеру, и в информатике, и в физике, и в медицине. Лаборатории оснащены уникальным оборудованием. Благодаря ему ребята могут выполнять эксперименты и научные работы, как профессиональные ученые. Наши педагоги заинтересованы в том, чтобы ученики пробовали себя в различных специальностях. Мы хотим, чтобы наши дети становились разносторонними личностями. Тогда, приходя на профильное обучение в старших классах, они будут четко осознавать, что им нужно, и никакая дополнительная мотивация не понадобится.

Кроме того, в «Перспективе» удачно сошлись несколько факторов – наличие места, оборудования, отсутствие второй смены и замечательные кадры. Прекрасные профессионалы работают во многих школах, но далеко не везде есть место для проведения мероприятий. Где-то не хватает времени, потому что школа учится в две смены. Все эти моменты в совокупности дают школе «Перспектива» возможность стать базовой площадкой для проведения подобных профориентационных мероприятий.

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