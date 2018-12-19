Для ребятишек было важно опустить то, что заработано, в куб для пожертвований.Для ребятишек было важно опустить то, что заработано, в куб для пожертвований.Фото: Предоставлено "Комсомолке"
2018-12-20T10:01:51+03:00
Школьная газета

Традициями сильны

В школе №40 состоялась очередная акция «Дети детям»
Виктория Федорова
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Традиции есть в каждой школе. В школе №40 добрым обычаем стало два раза в год проводить акцию «Дети детям». Он родился давно, около 8 лет назад. Проходит акция в субботу, чтобы поучаствовать в ней могли ученики, родители, жители микрорайона. Партнером в проведении является фонд «Обыкновенное чудо».

В фойе школы устанавливаются столы, на которых ребята, родители, педагоги размещают поделки, изготовленные своими руками, книги, мягкие игрушки.

- Удивляемся, какие же у нас талантливые дети и родители, - говорит заместитель директора по воспитательной работе Г.В. Васильева. - Что ни поделка - то шедевр. Причем изготовлены они из самых обыкновенных материалов: бумаги, картона, пластика, ткани, ниток.

К участию в акции подключаются все: ученики 1-11-х классов, воспитанники дошкольного отделения «Радуга», родители.

Во время мероприятия всегда проходит благотворительный концерт, организованный педагогами и обучающимися детской школы искусств №40.

Фонд «Обыкновенное чудо» для проведения акции предоставляет куб. Деньги, вырученные от продаж поделок, книг, игрушек, ребята опускают в этот куб, эти средства идут на лечение, реабилитацию детей, которые в данный момент в этом сильно нуждаются. Каждый раз суммы бывают разные - от 13 000 до 70 000 рублей.

Акция «Дети детям» показывает, что равнодушных людей среди учеников школы, педагогов, родителей нет!

8 декабря состоялась очередная акция «Дети детям». Она была организована в поддержку ученицы школы №40, которая серьезно заболела. Желающих помочь оказалось очень много, поэтому была собрана рекордная сумма - 108 883 рубля. Беда, которая пришла в семью ученицы школы №40, равнодушными не оставила никого. Поэтому, даже когда представители фонда «Обыкновенное чудо» увезли» куб, люди обращались в школу и выражали желание помочь.

- Мы сами продавали поделки, определяли цену. В этом году было много участников акции - учеников, родителей. Поделок было куплено много, но интереснее всего были изделия у обучающихся начальной школы. Одна девочка 3D-ручкой сделала светильники, - рассказывает член клуба старшеклассников Екатерина Ромашенко.

Обыкновенное чудо может совершить каждый из нас: помочь в беде в трудную минуту человеку, который болен, которому нужна помощь именно сейчас! Благотворительность легко описать, и абсолютно любому смысл будет понятен: это когда творят невероятные чудеса самые что ни есть обыкновенные люди!

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