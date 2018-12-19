Юные томичи создают технологии будущего

Имена этих ребят уже вошли в историю технических и инженерных соревнований. Они еще только учатся в школе, но уже проектируют и создают технологии будущего. В этой статье мы познакомим вас с достижениями ребят, вышедшими на международный уровень, своими победами прославившими наш город.

Увлеченный астрономией

В городском округе Лицзян (Китай) 24 ноября проходила XIV Международная Азиатско-Тихоокеанская астрономическая олимпиада. В ней принимали участие учащиеся от 14 до 18 лет из стран Азиатско-Тихоокеанского региона, победители национальных соревнований по астрономии. В состав команды России вошли учащиеся из Красноярска, Якутска и Томска. Юный томич Никита Синельников, учащийся 10-го класса Томского физико-технического лицея, стал обладателем диплома второй степени, дополнив своим успехом копилку наград сборной России.

Как отметил тренер Никиты Анатолий Найдин, учитель физики и астрономии, интерес к астрономии зародился у Никиты на уроках физики. Затем были занятия в детском объединении «Икар» Дворца творчества детей и молодежи, участие в различных мероприятиях Томского планетария. Здесь он был и исследователем, и первооткрывателем. Никита не ограничивает себя чем-то одним, много интересующих его вопросов находятся в области физики, математики, робототехники. Ответы он находит в научной литературе, в диалогах на спецкурсах в лицее, сетевых сообществах, через систему сопровождения преподавателем ТГУ. Никита является активным участником олимпиадного движения и имеет яркие достижения на всероссийских и международных состязаниях.

Учителя и одноклассники Никиты отмечают, что столь высоких результатов он достиг благодаря стремлению узнавать что-то новое, находить аргументы для подтверждения собственного мнения, умению плодотворно трудиться. Никита Синельников был награжден почетным знаком департамента общего образования Томской области «Юное дарование».

Сегодня у Никиты есть победы на всероссийских и международных олимпиадах по различным предметам - математике, физике, робототехнике, русскому языку, биологии, истории, но именно астрономия стала серьезным увлечением. В 2018 году Синельников стал победителем XXV Открытой Санкт-Петербургской астрономической олимпиады, призером на заключительном этапе XXV Всероссийской олимпиады школьников по астрономии (г. Волгоград). По результатам олимпиад Никита был дважды приглашен к участию в учебно-тренировочных сборах кандидатов в сборную российской команды для участия в международной олимпиаде школьников по астрономии.

Сильнейшие в робототехнике

В июне 2018 года в Татарстане в городе-университете Иннополисе проходила Всероссийская робототехническая олимпиада школьников. Команда Томского физико-технического лицея в составе Владимира Маркова, Ивана Кудрявцева и тренера Сергея Косаченко завоевала золотые медали и кубок в соревновании «Автотранспортные интеллектуальные робототехнические системы». В процессе подготовки к соревнованиям учащиеся создавали конструкцию автомобиля, программное обеспечение для работы бортовых мини-компьютеров, компьютерного зрения и нейронной сети.

Володя Марков занимался разработкой программного движка, получившего название RoboGan, который предназначен для управления встраиваемых робототехнических средств с использованием компьютерного зрения. Движок включает в себя все необходимое для удобной и быстрой разработки программы для автономных систем с компьютерным зрением. Применять такой программный движок можно в системах управления беспилотными транспортными средствами, в любых автономных роботизированных манипуляторах и других подобных системах, использующих видеопоток в качестве источника информации при принятии системой дальнейших действий. Программа «RoboGan» имеет широкие функциональные возможности.

Мастера робофутбола

С 29 мая по 1 июня 2018 года в городе Монтесильвано в Италии прошел европейский чемпионат RobocupJunior, в котором приняла участие команда города Северска «SeverskStars» в составе Романа Лобанова (тренер Захар Иванов), учащегося физико-математического лицея, Тимура Рафикова, учащегося школы № 83 (тренер - Светлана Салопова). В упорной борьбе команда северчан добилась победы в номинации «Best robot design», в категории «On stage advanced award». Участию в европейском чемпионате предшествовали длительные тренировки и успешные выступления команды на региональном отборочном этапе, а также в Открытом Российском этапе чемпионата RoboCup Russia Open 2018. Увлеченность, трудолюбие и мастерство стали залогом победы северских школьников.

Еще одна команда томских школьников одержала победу в международных состязаниях по робофутболу в Иране. Соревнования RoboCupJunior Asia-Pacific 2018 проходили на острове Киш. В составе нашей команды «СuBlas_One» Иван Кудрявцев, Володя Марков и Денис Малиновский - три талантливых лицеиста из Томского физико-технического лицея, и Катя Ширшина - замечательная ученица из школы «Перспектива». Тренер команды - Артур Тян, преподаватель дополнительного образования физико-технического лицея.

Ребята спроектировали, построили и запрограммировали два автономных роботов-футболистов с компьютерным зрением, которые соревновались с роботами других школьных и студенческих команд. От настоящего футбола юниорский робофутбол отличается меньшими размерами поля со специальным зеленым ковровым покрытием и красным мячом. Роботы хоть и небольшие, высотой 22 сантиметра, но тем не менее видят все поле сразу благодаря самостоятельно созданным ребятами сферическим зеркалам, на которые смотрят камеры. Бортовые компьютеры роботов переводят полученное с камер изображение в точные координаты мяча и ворот соперников, и, управляя двигателями, робот быстро проводит атаку, чтобы забить гол, или переходит в защиту своих ворот.

В ходе состязаний с 5 по 9 декабря томская команда заняла первое место в номинации «Футбол роботов (Soccer Open) Best Innovation» и третье место в «Футбол роботов, совместные команды (Soccer Open Superteam)».

Создатели винтокрылого исследователя

Буквально на днях в Санкт-Петербурге завершился заключительный этап ICET2018. Организатором конкурса выступает Фонд новых форм развития образования совместно с Министерством просвещения России во исполнение распоряжения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева.

Обучающиеся томского технопарка «Кванториум» Даниил Руфин, Игорь Сидорин и Эльчин Гафаров прошли в финал с проектом «P4DF1», который был заявлен в категории «Дрон-исследователь». На протяжении нескольких месяцев участники проектной группы под руководством педагогов Елены Селиверстовой и Виктории Трубицыной трудились над созданием автономно управляемого квадрокоптера, производили его регулярные вылеты над территорией развлекательного комплекса «Факел» с целью создать 3D-модель местности. В финале же конкурса, где состязались 74 команды из 6 стран, конкурсантам предстояло усовершенствовать свои изобретения, получив задание только после начала соревнований. Наша команда выиграла специальный приз от компании «Коптер Экспресс» 50 тысяч рублей.

- Мы обязаны поддерживать детское техническое творчество, выявлять юные дарования и предоставлять им возможности для развития своих талантов. К этому сегодня подключены все звенья образования - от детских садов и школ до детского технопарка, - подвела итоги начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич. - Наша цель - привлечь к научно-техническому творчеству как можно больше детей и подростков, которые по прошествии некоторого времени станут студентами технических вузов и создадут мощный кадровый резерв для развития высокотехнологичной экономики региона.