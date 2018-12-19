фото: пресс-служба НИ ТГУфото: пресс-служба НИ ТГУФото: Предоставлено "Комсомолке"
2018-12-20T09:18:03+03:00
Школьная газета

Студенты ТГУ - победители чемпионата DigitalSkills

Томичи получили три медали
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Две золотые и бронзовую медаль в финале II отраслевого чемпионата в сфере IT 2018 завоевали студенты ТГУ. Томская область вышла на третье место в неофициальном медальном зачете.

Отраслевой чемпионат по стандартам WorldSkills в сфере информационных технологий проходил в Казани. В нем приняли участие 200 финалистов из 35 регионов России и 14 стран мира. Все они - сотрудники предприятий, студенты вузов и колледжей. Наш университет представляли четыре студента Высшей ИТ-школы (HITs), Института прикладной математики и компьютерных наук, факультета инновационных технологий, которые в октябре прошли отборочный этап и вышли в финал.

- Чемпионат DigitalSkills отличается от межвузовского более высокой квалификацией - в нем могут принимать участие сотрудники компаний до 28 лет. Практически во всех компетенциях были представлены специалисты с опытом работы в несколько лет. Например, в программных решениях для бизнеса таких было более 70 процентов, - рассказал начальник отдела практик и трудоустройства учебного управления ТГУ, эксперт чемпионата Александр Петелин.

В финале Антон Иванов (ИПМКН) победил в компетенции «Разработка мобильных приложений», Денис Шарапов (HITs) получил золотую медаль в компетенции «Веб-дизайн и разработка», Николай Толстов (ИПМКН) стал бронзовым призером в компетенции «Машинное обучение и большие данные».

Для Дениса Шарапова это уже вторая победа в соревнованиях такого уровня. В прошлом году он стал золотым медалистом в финале I Национального межвузовского чемпионата «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)». Поздравляем ребят с новыми достижениями!

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