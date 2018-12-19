Проекты для Роста

Томские школьники и студенты показали свои инновационные проекты на ставшей уже традиционной выставке «Рост.UP» в ТУСУРе. Мероприятие проходит в шестой раз и собирает молодых ученых, а также школьников из разных уголков России.

Открывая выставку, ректор ТУСУРа Александр Шелупанов подчеркнул, что наука и инновации находятся рядом с нами, а предложить интересную новую идею способен любой, по-настоящему увлеченный этой идеей школьник:

- Многие считают, что все уже сделано: мобильный телефон разработан, компьютер придуман, но это неправильно. Чтобы развеять эти заблуждения, мы много лет назад придумали такой формат представления разработок наших молодых ученых. Ведь жизнь не стоит на месте, а новые технологии непрерывно должны проникать в нашу жизнь и делать ее лучше, - сказал ректор.

Он также отметил, что формат оказался интересным и привлекает молодых людей: это подтверждается тем, что в последние годы среди участников выставки все больше представителей из университетов разных российских городов, кроме того, к ней активно подключаются школьники.

На выставку «Рост.UP - 2018» было заявлено более 40 проектов студентов и молодых ученых из ТУСУРа, томских университетов, вузов Москвы, Красноярска, Уфы, Ханты-Мансийска, Абакана. Также свои разработки на выставке представили учащиеся томских школ, гимназий, лицеев и ученики детского технопарка «ТехнариУм» ТУСУРа.

В открытии выставки приняли участие проректор ТУСУРа по научной работе и инновациям Виктор Рулевский, представитель Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере по Томской области Григорий Казьмин, директор томской инновационной компании «ТЕСАРТ» Артем Семкин, члены Совета молодых ученых Томской области, студенты и школьники Томска.

Победителями открытой выставки научных достижений молодых ученых «Рост.UP», получивших наиболее высокие оценки от экспертного комитет, стали следующие проекты:

В номинации «Школьники»:

диплом 1-й степени получил автор проекта «Алгоритм создания трансформеров для развития пространственного и образного мышления» шестиклассник гимназии №13 Валерий Ярыгин;

диплом 2-й степени - проект «Скелет Велоцираптора на платформе Arduino Uno» и его автор, ученик второго класса гимназии №13 Максим Сафронов;

диплом 3-й степени - проект «Нефтекачалка» пятиклассника Томского физико-технического лицея Игорь Бобров.

В номинации «Молодые ученые»:

диплом 1-й степени завоевал проект «Виртуальный инженер-разработчик моделей СВЧ-компонентов» аспирантов ТУСУРа Артема Попова и Дмитрия Билевича;

диплом 2-й степени вручили за «Разработку строительного 3D-принтера и смесей к нему» аспиранту ТГАСУ Екатерине Сорокиной;

дипломом 3-й степени награжден проект «Трудногорючий радиопоглощающий материал» коллектива молодых ученых ТУСУРа (Иван Резаев, Сергей Подлиннов, Алексей Фатеев).

Также по итогам проведенного фотоконкурса в рамках открытой выставки «Рост.UP» наградили двух победителей - ученика детского технопарка «ТехнариУм» ТУСУРа Жукова Сергея и пятиклассника Томского физико-технического лицея Боброва Игоря.

В специальной номинации выставки «Открытый микрофон» победил девятиклассник школы № 47 Лазорин Данил с проектом «Вечный флорариум».

Вручая награды победителям, проректор ТУСУРа Виктор Рулевский отметил, что у каждого участника выставки «Рост.UP» есть огромный потенциал, и со временем каждый способен стать руководителем больших важных проектов, проектировщиком гениальных идей.

Помимо посещения выставки проектов, для школьников была разработана специальная интерактивная программа с участием в розыгрыше призов и тематической фотозоной с инстапринтером.

ТУСУР в ТОП-10

Единственный университет Сибири, вошедший в рейтинг востребованности инженерных вузов

Вуз занял восьмую строчку рейтинга востребованности у работодателей по версии «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня».

Всего в 2018 году в исследование включены 444 университета: в общий рейтинг вошли государственные, муниципальные и частные вузы, среди которых наибольшее количество участников - 126 в группе инженерных университетов. Отдельно рейтинговались классические, сельскохозяйственные, гуманитарные, медицинские вузы и университеты сферы управления.

Оценка вузов проводилась по показателям: цитирования трудов сотрудников организации, коммерциализация интеллектуального продукта и востребованность научного продукта организации, а также доли выпускников, получивших направление на работу.

Так, по показателю «доли средств в бюджете вуза от научных исследований, разработок, программ профессионального обучения для организаций» среди инженерных вузов наиболее высока - в среднем 15,8% бюджета вузов. ТУСУР продемонстрировал один из самых высоких результатов по данному показателю (44%).