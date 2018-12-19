Новогодний фейерверк юных талантов

Все они достигли в завершающемся году значимых успехов в обучении, проектной, исследовательской, научно-технической, спортивной, художественно-эстетической деятельности, стали победителями и призерами заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников. В 2018 году таких ребят в Томской области - 193 человека!

- Школьников, ставших победителями и призерами всероссийских и международных мероприятий, с каждым годом становится все больше. По сравнению с 2015 годом, количество таких ребят увеличилось более чем на 50%, - отметила Надежда Лыжина, директор Регионального центра развития образования.

В рамках церемонии школьники были удостоены почетного знака «Юное дарование Томской области», получили новогодние подарки, а педагоги и родители отмечены благодарственными письмами губернатора Томской области Сергея Жвачкина. Провела церемонию награждения почетным знаком начальник департамента общего образования Ирина Грабцевич.

Свои награды в этот день получили лауреаты премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры. Поздравил и наградил ребят Леонид Глок, председатель комитета по труду и социальной политике Законодательной Думы Томской области.

В 2018 году в рамках церемонии впервые состоялось награждение школьников, совершивших героические и мужественные поступки на территории региона, медалями и благодарностями Российского союза спасателей.

Артем Митьков, Илья Овчеренко, Алексей Суханов, Семен Вичтомов и Иван Шалаев, ученики школы №196 города Северска, спасли из воды реки Ушайки утопающего ребенка. Владислав Колченко, ученик школы №5 Стрежевог, решительно действовал при ликвидации возгорания в городском парке. Кирилл Фоминых и Юрий Казак, ученики школы №2 города Колпашево, предотвратили совершение разбойного нападения в своем городе. Поздравили героев и вручили награды члены Совета Федерации Виктор Кресс и Владимир Кравченко.

Своеобразной «фишкой» церемонии этого года стала лотерея, организованная для всех участников представителями 5 вузов - ТГУ, ТПУ, ТГПУ, ТУСУР, ТГАСУ. Ведущие университеты не только поздравили участников церемонии с блестящими результатами, но и разыграли между ними 15 призов, среди которых - внешние носители информации, портативные зарядные устройства, электронные книги и другие подарки с символикой вузов.