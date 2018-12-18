Ученые томского политеха нашли способ сохранять электронику при экстремально низких температурах

Электронные приборы требуют отвода энергии при нагревании. В обычный компьютер ставится алюминиевый радиатор, который отводит энергию, но если прибор эксплуатируется в экстремальных условиях (например, в Арктике или космосе), он должен выдерживать очень высокие и очень низкие температуры. Для этого ученые Томского политехнического университета синтезировали недорогим безвакуумным способом карбид кремния — материал, необходимый для работы электронных устройств в экстремальных условиях.

- Когда прибор работает, микросхема греется до +50°С, а в нерабочем состоянии замерзает, например, в Арктике, до -50°С. Это приводит к тому, что радиатор отламывается, потому что у алюминия расширение от температуры высокое, — рассказывает начальник отделения автоматизации и робототехники ТПУ Александр Пак.

Ученые установили: если в алюминиевый теплоотвод добавлять частицы карбида кремния, то при нагревании и охлаждении он меньше меняется в размерах. Томские политехники разработали безвакуумный метод синтеза карбида кремния, без использования специальной камеры, насоса, без высоких затрат на газ и электроэнергию. Полученное вещество смешивают с алюминием и делают "таблетку". Ее можно, к примеру, приклеить на термопасту к радиатору. Политехники работают над тем, чтобы получить материал с наилучшими свойствами, но недорогими методами.

Разработка ТПУ может найти применение в авиации, кораблестроении, робототехнике — во всех отраслях, где есть электроника. Томские ученые продолжают изучать научно-технические основы процесса и возможности управления им. Проект поддерживает корпорация British Petroleum.