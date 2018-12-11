2018-12-11T11:25:25+03:00
Дом. Семья

«Страна, за стол!» - книга в подарок

Для всех, кто любит угощать
Софья СЕВОСТЬЯНОВА
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Заказать книгу можно в ООО «Губерния» по тел.: 8(3822) 906-186.Заказать книгу можно в ООО «Губерния» по тел.: 8(3822) 906-186.Фото: из открытых источников
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Книга – универсальный подарок, а праздничная кулинарная книга от издательства «Комсомольская правда» - замечательный подарок для тех, кто любит вкусно готовить и радовать своих любимых.

Уникальный контент книги подарит вам идеи для кулинарного вдохновения. Что приготовить на Новый год, 8 марта, на день рождения, юбилей свадьбы и семейное торжество? Осетинские пироги, индейку, запеченную с каштанами в тыкве или утку в ржаном тесте с соусом из вишни, хамсу под шубой, рыбную кулебяку или запеканку из кролика, котлету «по-министерски» или мурманскую треску с морошковым соусом, десерт «Анна Павлова», торт «Прага» или облепиховый чизкейк?

Составитель книги координатор Федерального проекта Ростуризма «Гастрономическая карта России» Екатерина Шаповалова.

Бонус книги – увлекательные истории про традиции праздничного стола от бывшего Кремлевского повара, Президента национальной Ассоциации кулинаров России Виктора Беляева, президента Федерации рестораторов и отельеров РФ Игоря Бухарова, знаменитых шеф-поваров и кулинарных блогеров!

« Страна, за стол!» – красивое и уникальное издание, которое займет достойное место на вашей книжной полке или на кухне; Книга станет прекрасным подарком для всех, кто любит готовить и угощать; Наша новинка – это вкусное и красивое путешествие по праздничному застолью всей нашей страны – от Владивостока до Калининграда; Все аксессуары и продукты, использованные при приготовлении блюд 100% аутентичны; 37 ведущих рестораторов, бывший Кремлевский повар и Екатерина Шаповалова – команда, которая точно знает толк во вкусной и здоровой пище!

Заказать книгу можно в ООО «Губерния» по тел.: 8(3822) 906-186.

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