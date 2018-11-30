2018-11-30T07:03:41+03:00
Наука

Томские ученые выяснят, как защитить дома от пожаров

Они собираются исследовать возможности огнезащитных составов
Елена Чечнева
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Ученые томского госуниверситета оценили пожароопасность фанеры и ориентированно-стружечных плит.Ученые томского госуниверситета оценили пожароопасность фанеры и ориентированно-стружечных плит.Фото: из открытых источников
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Ученые томского госуниверситета провели серию экспериментов и оценили пожароопасность фанеры и ориентированно-стружечных плит. Эти материалы активно используют в строительстве. С помощью метода инфракрасной термографии они также выяснили вероятность воспламенения построек в зависимости от интенсивности пожара.

– Мы исследовали, как воздействуют горящие и тлеющие частицы на такие виды древесных строительных материалов, как фанера и ориентированно-стружечная плита (ОСП), – рассказывает Денис Касымов, заведующий учебной лабораторией механико-математического факультета. – Определили некоторые критические параметры воспламенения, например, скорость воспламенения этих образцов при разных типах пожара. Все это необходимо, чтобы уточнить существующие математические модели, описывающие распространение пожаров, и сформулировать противопожарные требования к индивидуальной жилой застройке, садовым и дачным строениям.

Для проведения экспериментов была создана лабораторная установка, которая позволяет сбрасывать горящие и тлеющие частицы, а также моделировать процесс их накопления. В качестве метода диагностики поля температуры на поверхности древесины и оценки температуры частиц используется ИК-термография.

Следующим этапом работы станет изучение наиболее распространенных огнезащитных составов, используемых при подготовке строительных материалов. В ходе экспериментов ученые выяснят, какова пожароопасность стройматериалов в зависимости от состава и расхода огнезащитного состава, типа древесины и источника пожара. В итоге исследователи разработают методику бесконтактной оценки теплоизолирующей способности и целостности строительных конструкций и фрагментов с применением инфракрасных камер.

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