Спасатели, футболисты и танцоры из … железа

В конце октября, в один день и в одном месте проведения Кубка губернатора, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники организовал свои состязания по робототехнике. Они прошли на базе спортивно-образовательного комплекса вуза. В них приняли участие 57 команд из Томска и Томской области, Новосибирска, Красноярска, Железногорска, Таганрога и Караганды (Казахстан).

Команды соревновались за Кубок ректора в номинациях RoboCupJunior Soccer Open и RoboCupJunior Soccer Lightweight (футбол роботов), RoboCupJunior Rescue Maze и RoboCupJunior Rescue Line (соревнования роботов-спасателей), RoboCupJunior OnStage Novice и RoboCupJunior OnStage Advance (шоу с роботами).

В демо-режиме прошли также соревнования по футболу человекоподобных роботов RoboCupJunior Humanoid Soccer.

Кубок ректора стал региональным этапом Международных соревнований по робототехнике RoboCup. Кстати, именно ТУСУР в 2016 году выступил инициатором проведения в Томске всероссийского этапа RoboCup Russia Open. Столь масштабное мероприятие проходит при поддержке областной администрации и непосредственно главы региона Сергея Жвачкина.

- В этом году впервые на Кубке губернатора представлена вся Томская область. Более того, он стал международным, - сказала на открытии мероприятия заместитель губернатора Томской области по научно-образовательному комплексу Людмила Огородова. - Также впервые к нему присоединился ректор ТУСУРа. Мы очень благодарны вам, Александр Александрович, за сподвижничество в этой области, за то, что двигаете наш регион на передовые рубежи в глобальном мире и занимаетесь нашими детьми.

Напомним, ТУСУР выступает соорганизатором Кубка губернатора с 2015 года.

Техникумы тоже в деле

Соревнования на Кубок губернатора дают возможность показать свои умения в робототехнике в первую очередь школьникам и воспитанникам детских садов. Состязания же на Кубок ректора вовлекли также в эту сферу студентов вузов и впервые - средних учебных заведений.

- Занимаясь робототехникой, решая прикладные задачи, школьники получают знания по физике, математике, кибернетике, мехатронике - и это им интересно. Более сложные творческие задачи решают студенты. Для них мы также решили провести дополнительные соревнования, где бы они могли посмотреть на другие команды, пообщаться, перенять опыт, - считает ректор ТУСУРа Александр Шелупанов.

Студенты вуза оказались и в числе победителей соревнований. В частности, первое место в футболе человекоподобных роботов RoboCupJunior Humanoid Soccer заняла команда Photon ТУСУРа. Кроме того, победителем в номинации «Соревнования роботов-спасателей RoboCupJunior Rescue Line» стала сборная команда Bastille, куда вошли студенты университета и Европейского института информационных технологий (EPITECH, Франция).

Кубки победителям торжественно вручил Александр Шелупанов. Он подчеркнул, что именно от того, насколько правильно участники научатся решать разные робототехнические задачи, будет зависеть наше успешное будущее.

Также ректор призвал ребят продолжать дело ученых и разработчиков ТУСУРа, которые «многие годы занимаются робототехникой: образовательной, космической, подводной и наземной».