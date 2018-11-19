В Томске откроют съезд инженеров Сибири

По словам организаторов IV Cъезда инженеров Сибири, перед участниками стоит задача разработать механизмы по вовлечению сибирских регионов и промышленных предприятий СФО в дорожные карты научно-технологического развития России. На съезде обсудят совместные действия регионов СФО по организации производства продукции и услуг для рынков Национальной технологической инициативы и внедрению передовых производственных технологий, а также новые возможности для технологических компаний Сибири, в том числе их вовлечение в деятельность корпораций.

Мероприятие в 11.00 откроют губернатор Сергей Жвачкин и полномочный представитель Президента РФ в Сибирском Федеральном округе (СФО) Сергей Меняйло.

В 11.45 в международном культурном центре ТПУ начнется визионерская лекция «Цифровая трансформация производств». Прочитает ее Алексей Боровков, соруководитель рабочей группы «Технет» НТИ, проректор по перспективным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, российский ученый в области вычислительной механики и компьютерного инжиниринга.

В 13.30 начнется пленарное заседание «Национальная технологическая инициатива: состояние, проблемы, перспективы» (совместно с Комитетом по образованию и науке Государственной Думы РФ).

В 13.30 в выставочном комплексе ТПУ пройдет круглый стол «Интеграция программы «Технет-Сибирь», инновационной программы развития ХМАО и НТИ для технологического развития РФ».

С 16.00 до 18.00 на круглом столе «Программы и инструменты вовлечения промышленных предприятий СФО в НТИ» (актовый зал главного корпуса ТПУ, пр.Ленина, 30, второй этаж) будет обсуждаться опыт программы «Реиндустриализация экономики» Новосибирской области и возможность развертывания программы на другие регионы СФО.

Программу второго дня можно посмотреть на сайте съезда.

Добавим, что съезд инженеров Сибири проводится раз в четыре года. Предыдущий проходил в 2014 году в Омске и был посвящен интеграции инженерного потенциала регионов Сибири в решение государственных задач социально-экономического развития.