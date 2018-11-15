Жительница Томской области перевела террористам миллион рублей

Следственный комитет по Томской области возбудил уголовное дело по факту финансирования запрещенной в России террористической организации «Исламское государство».

По версии томского управления ФСБ, деньги террористам переводила жительница Томской области. Подозреваемой оказалась стрежевчанка, работающая оператором в одной из компаний. Она неоднократно высылала на засекреченные счета разные суммы. В течение года (с июня 2016 по июнь 2017) ей удалось отправить террористам в общей сумме около 1 миллиона рублей.

Как пояснили в пресс-службе Следственного комитета по Томской области, подозреваемая высылала деньги на банковскую карту женщины, ранее состоявшей в браках с участниками незаконного вооруженного формирования, действовавшего на территории Кабардино-Балкарии.

При обыске у задержанной обнаружили фотографии с исламистской символикой, экстремистскую литературу, ноутбук, сим-карты, телефоны и электронные носители. Все это было отправлено на экспертизу для подтверждения ее вины.

Подозреваемую задержали и допросили. Она подтвердила оформление банковской карты, передачу ее женщине, проживающей в Германии, перечисление с ее ведома денежных средств, связь с лицами, причастными к организации вооруженного формирования. Также созналась, что переводила деньги через знакомых и родственников, в том числе, за границей.

В ФСБ пояснили, что реквизиты банковских карт и платежных сервисов члены преступной группировки получали в закрытых чатах мессенджера Telegram.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту содействия террористической деятельности. Расследование уголовного дела продолжается, устанавливаются личности всех участников преступной «цепи».