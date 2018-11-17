Покупать или подождать?

Статистика за третий квартал текущего года говорит о буме спроса на недвижимость. За 9 месяцев 2018 года ипотечный кредит оформили в 1,5 раза больше россиян, чем за тот же период годом ранее. Означает ли это, что сейчас самое время для покупки квартиры? Участники круглого стола, прошедшего в главном офисе Томской домостроительной компании, говорили о том, что ждет в будущем томский рынок жилья, какие квартиры охотнее покупают и что с кредитованием на недвижимость.

Коротко о главном

Свою оценку текущего положения на томском рынке жилья, дали независимые эксперты по недвижимости, руководители подразделений ТДСК, топ-менеджеры банков и руководители агентств недвижимости.

- В этом году по данным аналитиков средняя стоимость кв. м в Томске составила примерно 53 000 рублей. Это данные по выборке, которая, прежде всего, касается ипотечного кредитования и сделок на первичном рынке, - рассказал Дмитрий Хлопцов, директор бюро оценки и агентства недвижимости «ТОККО», доктор экономических наук.

В целом же, цена квадратного метра выросла на 4,19% по итогам 9 месяцев 2018 года.

Надо сказать, что за последние четыре года на рынке недвижимости Томска сложилось довольно-таки стабильная ситуация, и стоимость квадрата держится на уровне 50 000 рублей. Что же касается ипотечного кредитования, то объем выдачи сохранится, и в будущем будет только увеличиваться.

За 9 месяцев текущего года объем выдачи вырос на 47,5% по отношению к аналогичному периоду 2017 года. При этом процентная ставка ипотечного кредита на новостройки выросла на 0,06% , на вторичном рынке ставка осталась прежней. К концу этого года ставка поднимется еще на 0,1%.

Обзор в деталях

В этом году темпы строительства массового жилья снижаются, но они находятся на уровне 2017 года, примерно 154 тыс кв. м. Вместе с этим наблюдается рост в индивидуальном жилищном строительстве, которое наращивает объемы в Томской агломерации (за исключением Северска и Южного направления).

- Что же касается потребительского спроса, то 47% - это двухкомнатные квартиры. Сегодня они самые востребованные, и цена за квадратный метр в «двушке» гораздо ниже, даже, чем в однокомнатной, - отметила Анна Облакова, начальник отдела продаж ОАО «ТДСК». - Однокомнатные квартиры занимают 32% рыночного спроса, и средняя цена за квадрат держится на уровне 55 634 рублей. Дешевле всего оказались трехкомнатные квартиры.

По данным на 1 октября 2018 года в Томске продается 5000 квартир.

Именно их «география» больше всего влияет на стоимость. Так, самым «дешевым» районом является Октябрьский, он занимает 44% доли рынка. Квадратный метр жилья стоит, в среднем, 48 000 рублей. Следом за ним идет Ленинский район - в среднем, 50 000 рублей за квадрат. На третьем месте - Советский район – метр стоит уже 56 000 рублей. И, наконец, Кировкий - самый дорогой 56 000-58 000 рублей за квадрат. Несмотря не это, самая дорогая квартира находится в Ленинском районе. Цена за 1 квадратный метр 125 000 рублей.

Что происходит на рынке новостроек?

Существенные изменения на рынке новостроек произошли этим летом. Государство ввело множество ограничений на продажу строящегося жилья (с 1 июля 2018 г. прямая продажа жилья в строящихся домах запрещена. Застройщик должен выбрать, по какой схеме ему продавать квартиры: через банковское сопровождение или счета эскроу).

Поэтому многие застройщики взяли курс на продажу только готового жилья. Это тоже сказалось на росте цен на недвижимость. Купить квартиру, используя только собственные средства, может позволить себе относительно небольшой процент томичей. Большинство же прибегает к ипотечному кредитованию. По количеству сделок на первом месте находится Сбербанк - 46%; на втором месте «ВТБ» - 30%, на третьем – «Газпромбанк» - 15%, на четвертом – «Россельхозбанк» - 12%, замыкает «пятерку» «Томскпромстройбанк».

Участники круглого стола высказали свои мнения относительно покупки нового жилья и квартир на "вторичке"Фото: Софья СЕВОСТЬЯНОВА

Экспертное мнение

Наталия Быкова, директор агентства недвижимости «Лагуна»:

Основное направление нашей работы – это вторичное жилье (90% сделок).

Порядка 58% наших покупателей - это семьи, которые стремятся улучшить свои жилищные условия. Остальные – 42% - те, кто приобретает свою первую квартиру.

Перед ними сейчас стоит вопрос: «Ждать или покупать?». С одной стороны четыре 4-5 месяцев назад были самые выгодные условия по ипотеке, кто успел – тот ими воспользовался, но и сейчас еще можно, что называется, «запрыгнуть в вагон уходящего поезда» и приобрести жилье по выгодной ставке. С другой стороны, для томского рынка характерен отложенный спрос. Люди увидели, как застраиваются территории бывших промышленных предприятий и ожидают обновления старых территорий.

Александр Горбунов, директор агентства недвижимости «Этажи»:

Мы тоже советуем своим клиентам покупать сейчас, потому что для этого, как раз, лучшие условия. Наблюдается небольшой спад спроса на новостройки (порядка 5%) из-за того, что многие программы господдержки закончились и несколько выросла ставка по ипотеке. Но в дальнейшем она будет и дальше расти, поэтому необходимо поторопиться.

Виталий Щуренков, заместитель управляющего Томским отделением «Сбербанка»:

Хотите вы этого или нет, но ипотечная ставка будет только расти: таков прогноз аналитиков и банкиров. Сейчас самое время приобретать жилье с использованием ипотеки, пока темп роста еще незначителен. Экстремально низкая ставка уже в прошлом, но расстраиваться не стоит. В

экономике никогда не бывает все «однобоко»: где то убывает, а где-то напротив – прибывает, в этом баланс системы. Главное – правильно им воспользоваться.