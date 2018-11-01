2018-11-02T12:35:39+03:00
Общество

Лучший участковый Томской области собирался стать инженером

Но после окончания вуза внезапно передумал
Елена Чечнева
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Андрей Ковган работает в одном из отделений Октябрьского района ТомскаАндрей Ковган работает в одном из отделений Октябрьского района ТомскаФото: СОЦСЕТИ
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С 1 ноября стартовал финальный этап конкурса «Народный участковый». В каждом регионе уже выбрали лидера, который будет соревноваться за звание лучшего "Анискина" на уровне России. Проголосовать за самого народного участкового Томской области можно на нашем сайте. Набравший наибольшее количество голосов получит главный приз - внедорожник УАЗ "Патриот".

Как показал региональный этап, самым лучшим участковым нашего региона стал 36-летний Андрей Ковган. Он работает в одном из отделений Октябрьского района Томска. А изначально его судьба должна была сложиться совсем по-другому.

Андрей учился в ТПУ на инженера-электромеханика. Ни в детстве, ни во время учебы он не мечтал о службе в МВД. Во время учебы Андрей познакомился с уже работающими полицейскими. Они-то и заманили его своими рассказами. Подумал, что работа с людьми будет куда интереснее, чем с электроприборами, и сразу после вуза пришел в отделение. О своем решении правоохранитель не жалеет.

- В феврале следующего года исполнится 12 лет, как я служу, - с гордостью говорит Андрей.

В командировке в Дагестане Фото: из личного архива

В командировке в ДагестанеФото: из личного архива

Больше всего в своей работе мужчина любит встречи и общение с людьми. В основном, участок у него спокойный. Самые частые преступления – кражи в местном торговом центре. - Ничего выдающегося, все банально, - коротко характеризует участок правоохранитель.

Но бывают и забавные случаи. Однажды, лет 10 назад, Андрей с напарником расследовали кражу сотового телефона. Соцсетей еще не было. Полицейские не знали подозреваемого в лицо. С невозмутимым видом к ним подошел мужчина, и стал описывать, как выглядит вор. Около часа они ездили по району, слушали во всех подробностях, как же его найти, а потом отпустили советчика. И лишь позже, от других свидетелей, узнали ,что он и был вором.

Если участковый оказывается дома в 8 вечера – значит, он совсем не задержался.

Жена и дочь гордятся тем, где работает отец. Фото: из личного архива

Жена и дочь гордятся тем, где работает отец.Фото: из личного архива

Куда чаще супруга встречает его и в 22, и 23, и в 2 часа ночи.

- Жена относится с пониманием к долгой работе, - говорит полицейский. – Конфликтов по этому поводу у нас нет. Думаю, вместе с дочерью они гордятся тем, где работает отец.

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