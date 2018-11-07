Молодые профессионалы задают планку

СЕГОДНЯ 02:00 2018-11-07T11:50:44+03:00

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Наш регион проводит эти престижные состязания в четвертый раз. С каждым годом число участников заметно растет, и нынче в соревнованиях «Молодые профессионалы» WorldSkills Russia принимают участие более 1000 человек. Прежде всего, это студенты техникумов и колледжей, кому еще не исполнилось и 22 лет, а также школьники, которые уже знают, в какой профессии хотели бы добиться успеха.

Делаем ставку на IT

Что такое WorldSkills? Это самые масштабные в России соревнования профессионального мастерства по мировым стандартам, целью которых является повышение престижа рабочих профессий и развитие профобразования. В Томской области чемпионат WorldSkills проводится с 2015 года.

О том, что отличает чемпионат этого года, рассказал начальник департамента профессионального образования Томской области Юрий Калинюк.

- Растет не только число участников, но и количество компетенций наших региональных соревнований. Если в прошлом году было заявлено 26 компетенций, то в этом — 39. Появились такие направления, как «3D-моделирование компьютерных игр», «Разработка мобильных приложений», «Производство мебели», «Туризм», «Администрирование отеля», «Флористика», «Фотография», «Организация экскурсионного обслуживания», «Предпринимательство» и многие другие, - сообщил глава департамента.

Основной площадкой, где участники проявляют свои навыки и мастерство, стал Дворец спорта. В городе конкурсанты соревнуются на 13 площадках, одна из которых находится за пределами Томска - Асиновский техникум промышленной индустрии и сервиса - компетенция «Производство мебели».

Как отметил Калинюк, молодые профессионалы, на которых регион «делает ставку» и возлагает большие надежды, это специалисты IT-технологий

- Наверняка вы слышали об открытии в Томске Центра опережающей профессиональной подготовки кадров для цифровой экономики? В октябре на форуме U-NOVUS губернатор Сергей Жвачкин и генеральный директор союза «Молодые профессионалы» Роберт Уразов подписали соглашение о создании центра. Планируется, что он начнет работать в 2019 году, и специалисты будут создавать новые программы подготовки кадров под конкретные задачи цифровой экономики.

Рабочие специальности - наиболее востребованные

Большой интерес к чемпионату проявляют ведущие промышленные предприятия области. Так, начальник отдела корпоративной культуры и социальных отношений «Томскнефтехима» Ирина Вакалова рассказала, что такие конкурсы позволяют выявить самых перспективных ребят.

- Сегодня требования к рабочим специальностям сильно возросли. И надо не просто знать всю технологию, но и уметь принимать решения, руководить процессами, то есть сотрудник должен быть специалистом широкого профиля. Когда наши специалисты ездят на соревнования, они привозят не только медали, но и опыт, которым делятся с коллегами, что, несомненно, отражается на работе предприятия.

Одна из главных идеологий WorldSkills - это ежегодное усложнение заданий, не менее чем на 30%. Как уточнил Василий Щербаков, руководитель регионального координационного центра «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia), появляются новые технологии, новые знания.

- Взять, к примеру, электромонтаж. Золотой призер WorldSkills в Южно-Сахалинске, студент Томского политехнического техникума Эльдар Халиулин, специально изучал программирование на модуле «Умного дома», чтобы конкурировать с соперниками в финале, и выиграл. Меняется не только само содержание, но и времени на выполнение заданий выделяется все меньше. Если в прошлом году сборку электроустановки по чертежу нужно было выполнить за 17 часов, то в этом - за 14 часов.

Поспевает ли наша система профессионального образования за мировыми стандартами? Для этого областная власть прикладывает немало усилий. Ежегодно на развитие материально-технической базы учреждений профессионального образования выделяются средства - на обновление лабораторий и мастерских.

Промышленные предприятия тоже заинтересованы в подготовке сильных и высококвалифицированных выпускников. И, благодаря выработанной системе трехстороннего соглашения, сегодня предприятия входят в структуру управления образовательными учреждениями. Появляется новая форма аттестации в виде демонстрационного экзамена. Такой подход помогает готовить специалистов, которые, как говорится, «нарасхват» и получают предложение о трудоустройстве гораздо раньше, чем диплом.