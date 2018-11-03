Младше всех! Инженеры-изобретатели от 3 до 7лет

3 Нояб. 01:00 2018-11-04T14:40:16+03:00

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Больше всего на свете дети обожают играть. Правда, игры все выбирают разные. Кому-то интересно бегать во дворе, а кому-то собирать роботов, приучать их выполнять работу по дому. В нашем умном городе уже в детском саду можно встретить юных строителей-проектировщиков, инженеров-конструкторов и ученых-разработчиков. Свои проекты они могут представить на «Ярмарке талантов», которую второй год подряд организует и проводит МАОУ «Томский Хобби-Центр».

Открывая фестиваль-конкурс, директор центра Людмила Дубровина отметила, что все дети талантливы по-своему, и каждый из них найдет себе дело по душе. Потому что в этом году педагоги подготовили целых 18 познавательных и образовательных мастерских, где можно строить из конструктора, разгадывать головоломки, решать логические задачки и многое другое.

В самом начале детей развлекали аниматоры-инопланетяне, которые устроили веселую космическую дискотеку в зале. И сразу стало видно, сколько участников собралось на фестивале –более 350 человек, среди которых дети, родители и педагоги из разных образовательных учреждений. Больше всего – из 134-го детского сада, который является партнером-соорганизатором ярмарки.

После этого юные участники презентовали свои проекты и доклады. Первым выступил Марк Холопов, который сам придумал и собрал маятниковые часы из ЛЕГО, причем еще и представил его на суд широкой публики с научным подходом, как солидный ученый на международном симпозиуме.

Дмитрий Боксбергер и Лев Храпулин показали своего вежливого и почтительного робота-швейцара, а Андрей Боянгин и Леонид Ронжин сняли целый лего-мультфильм, где все герои и детали были собраны из конструктора. Мальчики уже даже готовы самостоятельно монтировать фильмы, обещали за год научиться.

Особый восторг у ребят в зале вызвало изобретение Максима Наседкина – генератор мыльных пузырей из подручных средств. Юный конструктор поделился историей своего проекта, как долго не удавалось вырезать подходящую деталь, но методом проб, он довел свою техническую конструкцию до совершенства. Максим – младший школьник.

Затем все ребята разошлись по мастерским. Там они участвовали в мастер-классах и конкурсах, собирали пазлы и зашифрованные рисунки на скорость, строили модели техники и космических кораблей из магнитных блоков «Магникона». Самые старшие занимались программированием роботов, а детки 3-4 лет проходили полосу препятствий, где можно было скатиться с горки, проползти в лабиринте, покачаться в мягком коконе.

- Замечательный праздник! Мы пришли сюда во второй раз и с удовольствием прошли уже 4 мастерских, - поделилась своими впечатлениями мама 5-летнего Саши Марина. – Такие мероприятия нужны, чтобы развиваться, общаться с другими детьми, смотреть, кто что уже умеет и не отставать! В детском саду (мы из 134-го) посещаем «Малую Академию» и «Юного мыслителя», заинтересовались робототехникой в Хобби-центре, теперь хотим сюда ходить!

Огромной популярностью у детей пользовался интерактивный участник мероприятия – робот Миканоид. Эту удивительную модель любезно представили партнеры фестиваля – компания «Велком». По росту робот примерно, как 7-8 летний ребенок. Правда весит всего 5 кг, управляется со смартфона и понимает свыше 3000 голосовых команд. Дети просили его танцевать и с удовольствием фотографировались, держась за руки. Также партнеры предоставили детям и взрослым возможность сделать необычное фото с «дополненной» реальностью, что казалось совсем уж чудесным фокусом!

За каждое выполненное задание на ярмарке участники зарабатывали баллы, а в конце победителей награждали дипломами. Без подарка не остался никто: каждый ребенок получил сертификат и сладкий приз.

А еще всех детей ждал большой и красивый сюрприз в финале – оригинальное шоу мыльных пузырей. Кстати и здесь артистка использовала «научные» технологии, наполняя пузыри жидким азотом. Участникам этот праздник запомнится надолго!