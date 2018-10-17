2018-10-17T05:54:56+03:00
Спорт

Томская спортсменка стала двукратной чемпионкой мира по прибрежной гребле

Ольга Халалеева выступала в составе российского экипажа
Татьяна АКТАБАЕВА
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Российский экипаж занял первое место на чемпионате мира по прибрежной гребле. Фото: depms.ruРоссийский экипаж занял первое место на чемпионате мира по прибрежной гребле. Фото: depms.ru
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Томичка Ольга Халалеева стала двукратной чемпионкой мира по прибрежной гребле. Престижные соревнования проходили с 11 по 14 октября в канадском городе Виктория.

Как сообщает пресс-служба департамента по молодежной политике, физической культуры и спорта Томской области, спортсменка выступала в составе российской четверки, в одном экипаже с ней были Елена Данилюк, Василиса Степанова, Юлия Волгина и рулевая Елизавета Панкова.

- Российский экипаж занял первое место с результатом 25 минут 18 секунд. Всего в этой группе соревновались 20 экипажей, - уточнили в пресс-службе ведомства.

Отметим, это не первая спортивная победа Ольги, она является семикратной чемпионкой России по академической гребле, чемпионкой России по прибрежной гребле, обладательницей Кубка России и финалисткой Кубка мира. Помимо спорта девушка занимается наукой, является старшим лаборантом кафедры спортивного совершенствования ТУСУР и аспирантом гуманитарного факультета ТУСУР.

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