Качественно – не значит дорого

17 Окт. 01:00 2018-10-16T18:45:00+03:00

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Воркшоп «Новые материалы и технологии в обновлении зданий» прошел на форуме новых решений U-NOVUS в Томске. Его организаторами выступили Фонд инфраструктурных и образовательных программ и Томский государственный архитектурно-строительный университет.

В одной из аудиторий ТГАСУ собрались студенты старших курсов и практикующие специалисты. Им нужно было решить две задачи: во-первых, разработать и представить проекты капитального ремонта фасада, кровли и конструктива двух реальных домов, расположенных на улице Беренга, с учетом сегодняшних реалий и цен. Во-вторых, визуализировать, как эти дома могли бы выглядеть после ремонта в условном 2035 году.

-Наша задача – показать, что настоящий «умный дом» - это теплый и комфортный дом, - рассказал руководитель дирекции популяризации Фонда Сергей Филиппов. - С предложенными вариантами познакомится руководство Фонда капитального ремонтаи мы надеемся, что учтет их.

Фото: пресс-служба ТГАСУ.

«Самое интересное, что случилось с нами в вузе»

Итоги работы воркшопа подвели через полтора дня. Как признался модератор события, главный инженер «ПСК Вертикаль» Андрей Хоменко, у его проектной конторы на подобный объем работы уходит неделя-две.

- Некоторые участники нашей команды закончили работу в 3 часа ночи, - улыбаясь, сказал Андрей. – Мы так разогнались, что нас уже было не остановить.

За полтора дня каждая из двух команд обследовала дом на месте, выявила его наиболее проблемные места, предложила варианты их ремонта новыми материалами. Кроме того, экономисты составили смету капремонта, а архитекторы и конструкторы сделали визуализации, как будут выглядеть дома в обновленном виде. Участники горячо обсуждали, за счет чего удастся достать недостающих два-три миллиона рублей вместо положенных девяти из фонда капремонта. В итоге пришли к выводу, что лишь за счет дополнительных взносов жильцов. Ведь прежде всего, капремонт новейшими материалами выгоден для них. Во-первых, в платежных квитанциях за отопление будут стоять уже меньшие цифры. Во-вторых, вырастет стоимость квартир в доме. По расчетам Андрея Хоменко, через 10 лет дополнительные затраты себя окупят и позволят выйти на экономию.

Нам удалось пообщаться с участниками воркшопа – магистрантами ТГАСУ по специальности «Строительство уникальных зданий и сооружений».

- Удивительно было наблюдать, как 10 человек решают одну производственную задачу одновременно и могут сделать это за такой короткий промежуток времени, - делится своими впечатлениями Елена Леонтьевская. – Ценным в смысле опыта для меня было то, что мы выехали на обследование объекта. При этом в любой момент мы могли проконсультироваться с производителями материалов и практикующими проектировщиками.

- Весомым аргументом поучаствовать в воркшопе для меня была работа с реальным домом, - добавляет Иван Балабанов. – У нас было мало производственной практики и работа с этими проектами очень интересна своей конкретикой.

Сергея Филиппов остался доволен результатом события. Подобный воркшоп Фонд провел впервые.

Сергей Филиппов остался доволен результатами воркшопа. Фото: пресс-служба ТГАСУ.

- Не секрет, что существенным фактором ограничения при внедрении новых материалов являются люди, – объясняет Филиппов – Многие компании не хотят работать с новинками, потому что нет опыта и нужно тратить время на обучение специалистов. Совместно с ТГАСУ нам удалось найти формат, при котором студенты и аспиранты заранее знакомятся с проблемами отрасли...

В проектах капремонта двух команд не было заоблачных мечтаний. Участники воркшопа предложили новые решения с превышением сметы на 25-30 %, но срок между капремонтами при этом увеличивается примерно вдвое. Если новое дороже лишь на четверть, может, стоит подумать о его применении?