2018-10-15T03:24:39+03:00
Общество

Зима близко: дождь с мокрым снегом ожидается сегодня в Томской области

Порывы ветра будут достигать 13-18 м/с
Татьяна АКТАБАЕВА
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В минувшие выходные в Колпашево выпал первый снег, детки с радостью лепили снеговиков. Фото: Instagram/inna_gorlachВ минувшие выходные в Колпашево выпал первый снег, детки с радостью лепили снеговиков. Фото: Instagram/inna_gorlachФото: СОЦСЕТИ
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Зима все ближе к томичам - предстоящая рабочая неделя будет холодной. Согласно прогнозу томских синоптиков, сегодня, 15 октября, на территории региона ожидается похолодание, местами умеренные осадки в виде дождя и мокрого снега, в утреннее время возможны гололедные явления. Ветер юго-западный 3 – 8 м/с, местами усиление 13-18 м/с. Днем столбики термометров покажут +2…+7 °С.

В связи с полученным прогнозом особую осторожность необходимо соблюдать томским автолюбителям. Региональное МЧС напоминает, что мокрое дорожное полотно или гололедица способны спровоцировать рост дорожно-транспортных происшествий и автомобильные пробки. Томичам рекомендовано соблюдать правила дорожного движения, скоростной режим и дистанцию, избегать резких маневрирований и обгонов, быть предельно внимательными к пешеходам на проезжей части.

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