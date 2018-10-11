На Science Slam томичам расскажут «Как выйти замуж, если ты — дерево»

СЕГОДНЯ 05:16 2018-10-11T06:20:14+03:00

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Сегодня, 11 октября, в 19.00 в ночном клубе «TEATRO» пройдет ежегодная битва молодых ученых Science Slam. В рамках мероприятия молодые учены в формате увлекательного стендап-шоу в неформальной обстановке представят свои доклады. Каждому из шести слэмеров будет предоставлено 10 минут, победителя определят по результатам зрительских аплодисментов.

Как сообщается в официальной группе Science Slam в социальной сети «ВКонтакте», магистрант НИ ТГУ Константин Протодьяконов проведет нас в мир ледникового периода, поделится уникальными находками и расскажет о домашних животных того времени. Аспирант НИ ТГУ Инна Рожкова-Тиминарасскажет о роли Оби в глобальном изменении климата. Третий слэмер, кандидат физико-математических наук, научный сотрудник ИОА СО РАН, Анна Еремина презентует доклад о том, как можно ловить ветер. Надо всего лишь обзавестись линзами, компьютером, знаниями теоретической физики и терпением.

Четвертый участник, аспирант НИ ТПУ, куратор проекта в CERN, Виталий Охотников утверждает, что лучшие друзья физиков - алмазы. Но не простые, а те самые, которые служат детекторами в большом адронном коллайдере. На очереди пятый участник, аспирант НИИ медицинской генетики ТНИМЦ Мария Лопаткина, которая копается в человеческом мозге и разбирается в отношениях на молекулярном уровне.

Шестым участником Science Slam Томск станет Валентина Чебодаева, инженер ИФПМ СО РАН. Она расскажет о правилах внедрения имплантатов в организм человека под прикрытием наноагентов.

Вне конкурса с докладом «Как выйти замуж, если ты — дерево» выступит участница Science Slam Томск – 2015, победительница трехстороннего– 2018 (Берлин), аспирант ТГУ Ксения Карбышева.

«Справка КП»: Science Slam — это международный проект популяризации науки, впервые реализованный в Германии.