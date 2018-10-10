2018-10-10T10:35:54+03:00
Происшествия

В Томске удалось задержать вербовщика «спящей» террористической ячейки

Злоумышленник действовал посредством электронной переписки в мессенджере «Telegram»
Татьяна АКТАБАЕВА
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В Томске удалось пресечь деятельность запрещенной террористической организации в России. Фото: Управление Росгвардии Томской областиВ Томске удалось пресечь деятельность запрещенной террористической организации в России. Фото: Управление Росгвардии Томской области
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В Томске сотрудникам регионального УФСБ, центра по противодействию экстремизма и СОБР Росгвардии удалось ликвидировать деятельность «спящей» ячейки запрещенной в России международной террористической организации «Джамаат ат-Таухид валь-Джихад»*.

Сотрудниками правоохранительных органов были задержаны несколько участников запрещенной группировки, а также ее лидер. Им оказался уроженец одной из стран Центрально-Азиатского региона.

- Злоумышленник в ходе устных бесед, а также посредством электронной переписки в мессенджере «Telegram» склонял лица из своего окружения к участию в террористической деятельности на территории Сирии. При этом вербовщик осознавал, что сформированная им группа лиц может быть использована для совершения преступлений террористического характера и на территории России, - сообщает пресс-служба Управления Росгвардии Томской области.

В настоящее время лидер «спящей» ячейки находится под стражей. На злоумышленника заведено уголовное дело по статье «Склонение к участию к террористической деятельности», ему грозит до 15 лет тюрьмы.

(*«Джамаат ат-Таухид валь-Джихад» - террористическая группировка, запрещенная в России.)

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