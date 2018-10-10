В Томске сегодня стартует пятый международный фестиваль молодых ученых U-NOVUS

СЕГОДНЯ 05:08 2018-10-10T05:25:17+03:00

Планируется, что в мероприятиях форума примут участие более 3 тысяч человек

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Сегодня в комплексе «Гармония» состоится открытие V форума молодых ученых U-NOVUS. Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, на открытии форума Сергей Жвачкин обсудит с его участниками вызовы в эпоху новой промышленной революции, а также подпишет соглашения с руководителями компаний «ВСК страховой дом» и Cognitive Technologies. После подписания соглашений состоится пресс-подход.

Отметим, в этом году форум пройдет в новом формате. Особенность U-NOVUS - 2018 - обновленный формат работы: на смену привычных пленарных заседаний и круглых столов придут воркшопы, хакатоны, дизайн-сессии и арт-резиденции. Площадками для проведения мероприятий станут томские университеты, крупные компании, пространство «Точки кипения», технопарка «Кванториум» и спортивного комплекса «Гармония».

Важная задача

По словам заместителя губернатора Томской области по экономике Андрея Антонова, обновленный формат работы форума был принят неслучайно, он связана с принятием Стратегии научно-технологического развития РФ. Томская область один из пилотных регионов, где реализуется эта стратегия, она позволит коренным образом изменить структуру экономики - отказаться от экономики многотоннажных производств в пользу экономики знания.

- Одна из главных задач форума - проверить готовность нашего региона к задачам и вызовам Стратегии научно-технологического развития РФ, - заявил в ходе пресс-конференции в РИА Томск Андрей Антонов. — Президент России в послании к Федеральному собранию поставил задачу организовать кооперацию между наукой, властью и промышленностью. Эту стратегию губернатор Томской области Сергей Жвачкин выбрал для региона еще в 2012 году, и за это время нам удалось выстроить и небольшие «мостики», и прочные «мосты», на форуме эта работа продолжится.

Планируется, что мероприятия форума посетят порядка 3 тысяч человек, только свыше 600 молодых ученых России и зарубежья станут участниками воркшопов.

- Форум переходит от дискуссий к совместной работе с крупными компаниями, высокотехнологичным бизнесом и научными командами, - заявил вице-губернатор. - Это логика открытых инноваций, когда привлекаются целевые аудитории — молодежь, научно-технологические компании, потребители и заказчики тех или иных услуг. Определяются критические задачи, стоящие перед ними, и ищется решение. Цель — выйти на конкретные продукты, которые лягут в основу новой дорожной карты федерального проекта «ИНО Томск».

По словам Антонова, такой формат работы, как «воркшоп», привычен и понятен для промышленных партнеров форума. Свои наработки на обсуждения предложат крупнейшие компании: «Газпром», «Газпромнефть», «Интер РАО», «Сибур», «Росатом». Участники всех воркшопов должны решить 12 задач — от разработки системы добровольной сертификации полезной пищевой продукции до цифровизации производства. Итогом работы каждой площадки станет короткая презентация, которую сами инноваторы представят на закрытии форума 12 октября.

Кстати, сориентироваться на площадках, а также познакомиться со всеми спикерами и полной программой мероприятий участникам U-NOVUSа поможет мобильное приложение. Его разработали специально для форума.

Мобильный помощник

Авторами мобильного сервиса стали программисты из томской компании Rubius.

- Приложение поможет участникам знакомиться друг с другом, первыми узнавать о решениях и резолюциях, принимаемых на воркшопах. Приложение достаточно удобное, бесплатное и помогает в режиме реального времени получать самую актуальную информацию по программе, уведомления об изменениях, ставить мероприятиям оценки по пятибалльной шкале, - пояснил Андрей Антонов. - Кроме того, во время лекций иностранных спикеров пользователи смогут через наушники прослушивать из приложения синхронный перевод. Мы надеемся, что это нововведение приживется и мы будем использовать его на всех будущих конференциях и форумах.

Мобильное приложение поможет гостям города не заблудиться, в сервис загружен список отелей, ресторанов и достопримечательностей. Еще одно преимущество программы - мгновенный обмен контактами. На бейджах каждого участника будут распечатаны QR-коды, после сканирования которого пользователь получает на свой телефон визитку нового знакомого, а значит, и возможность будущего сотрудничества!