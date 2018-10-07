2018-10-07T12:00:54+03:00
Спорт

«И «пожар», и страсти» - главный тренер «Томи» об игре с «Сибирью»

Встреча команд завершилась со счетом 1:1
Татьяна АКТАБАЕВА
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"Томь" сыграла с "Сибирью" со счетом 1:1. Фото: Дмитрий Шуба"Томь" сыграла с "Сибирью" со счетом 1:1. Фото: Дмитрий Шуба
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Накануне в рамках 15-ого тура первенства Футбольной национальной лиги «Томь» сыграла с «Сибирью». Встреча команд состоялась на поле стадиона «Труд».

Согласно информации официального сайта «Томи», счет на 77-ой минуте игры в ворота гостей поля отправил защитник томичей Алексей Шумских, на последних минутах завершающего тайма футболисты «Сибири» сравняли счет. Итоговые цифры на табло: 1:1.

- Думаю, дерби удалось. И эмоции были, и «пожар», и страсти. Начали робко, первые 15 минут «Сибирь» владела территориальным преимуществом, но потом ситуация стала выправляться. Начали получаться выходы из обороны в атаку. Если бы Кухарчук забил гол, то, думаю, характер игры бы поменялся. Ребятам спасибо за характер, они сегодня показали, что он у них есть, и болельщики пришли нас поддержать. В перерыве спокойно поговорили и организованно сыграли в обороне, - подвел итоги игры главный тренер «Томи» Василий Баскаков.

Напомним, по итогам прошедших игр, «Томь» занимает второе место в турнирной таблице. У нашей команды 31 очко.

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