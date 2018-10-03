Мариинка: 155 лет любви к детям

3 Окт. 01:00 2018-10-04T06:44:24+03:00

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Мариинскую школу в Томске при всем желании не назовешь обычной. В старинном здании 1863 года постройки любой уголок дышит историей. Высокие потолки, лестницы в неожиданных местах, изящные арки погружают гостя во времена благовоспитанных гимназисток. Здесь трепетно берегут свое наследие, не забывая при этом о современных тенденциях.

«У нас особая атмосфера»

Но самое главное - не само здание, а люди в нем. Особый дух Мариинки передается из поколения в поколение. Его тяжело измерить количественными показателями, но именно он помогает ученикам школы быть успешными и современными.

Выпускные вечера, прощание выпускников со школой проходит в теплой, душевной обстановке. Слова благодарности и признательности дети обращают своим учителям, родной школе.

Нередко бывшие ученики школы возвращаются в нее обратно уже в качестве учителей. На данный момент их не меньше шести. Да и «текучка» среди педагогов совсем небольшая. Все чаще старшеклассники идут на целевое обучение в ТГПУ, чтобы вернуться в новом качестве. Выпускник прошлого года Данил Середенко поступил на физико-математический факультет ТГПУ с твердым желанием после окончания преподавать в Мариинке математику. Эти факты Светлана Никитична считает не менее важным достижением, чем успехи учащихся.

В прошлом учебном году среди выпускников 11-го класса было 7 федеральных медалистов. Это значит, что свои оценки ребята смогли подтвердить успешной сдачей ЕГЭ. А бывший одиннадцатиклассник Антон Киселев поступил вне конкурса в ТПУ благодаря победе в вузовской олимпиаде «Звезда». Кроме того, десятиклассник Роман Салагор стал первым в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников по географии и занял 4-е место на федеральном. А в языковой олимпиаде по немецкому языку 6 ученикам школы достались три призовых места на региональном уровне.

Институт для социализации

Замечательные результаты у мариинцев и во внеурочной деятельности. Школа сотрудничает с ТГУ, ТПУ, ТГПУ, центром «Кванториум», библиотекой имени А.С. Пушкина, Музеем славянской мифологии и многими другими учреждениями.

- «Внеурочкой» на данный момент охвачены дети с 1-го по 8-й класс, - рассказала нам заместитель директора по НМР Нина Пекарских. - В прошлом учебном году появились новые курсы в начальной школе - «Песочная терапия» и «Школа вежливости». Последний подразумевает нескучное изучение делового этикета, навык толерантного восприятия людей, моделирование правильного поведения в различных ситуациях. Важное направление внеурочной деятельности выбрал один из классов среднего звена. Вместе со своим классным руководителем они занимались благотворительностью - участвовали в акциях фонда имени Алены Петровой, зоозащитных организаций Томска.

- Школа должна не просто давать знания, а быть институтом для социализации ребенка, - убеждена руководитель школьного музея Наталия Кох. - Нотациями и нравоучениями от детей уже не добьешься выученных уроков, им нужна площадка, где они смогут проявить себя. При этом педагогу приходится чуть-чуть обгонять сверхбыстрый темп жизни, в котором живут современные школьники. Иначе не получится чувствовать себя в этой профессии комфортно.

К юбилею готовились за год

Огромные возможности для социализации дает работа школьного музея, который возглавляет Наталия Анатольевна.

В прошлом году, чтобы создать детям настоящее погружение в эпохи развития гимназии, педагоги разработали масштабный план мероприятий на 4 четверти. Так что юбилейные торжества не ограничились концертом и встречами выпускников.

Какую роль в этом сыграл музей? Без него многие события были бы невозможны. К примеру, вторая четверть прошлого учебного года была посвящена времени Мариинской женской гимназии. Начальные классы приходили на экскурсии в музей, где их встречала «гимназистка». Старшеклассница завязывала с ними разговор и рассказывала о «своей» жизни в гимназии, праздниках и буднях.

Но в первую очередь год работы музея дал школе не только множество интересных мероприятий, но и актив детей, которые нестандартно смотрят на все, что с ним связано.

За музейными экспонатами школьники ничуть на забывают о современных технологиях. В прошлом году старшеклассники стали победителями медиафестиваля, посвященного использованию SMM-технологий в образовании. Проектная группа из 12 человек создала в социальной сети ВКонтакте группу к юбилею школы. В ней около 9 постоянных рубрик, их почти все, кроме исторической, ведут дети. Все лето они не переставали публиковать посты, и к новому учебному году число подписчиков основательно увеличилось.

Школа молодого педагога

Обмен опытом налажен в Мариинке в нескольких плоскостях. Во-первых, это встречи с ветеранами педагогического труда. Они всегда превращаются в обмен опытом. Учителя не устают поражаться, как до сих пор пенсионеры помнят по фамилиям свои выпуски, сколько нетривиального могут рассказать о методической работе, несмотря на огромное количество новых идей в этой области. Девизом праздничного семинара-встречи станет фраза: «Из поколения в поколение, обгоняя время».

Во-вторых, в школе действует «Школа молодого педагога». Всем, кто делает в профессии первые шаги, дается наставник из числа педагогов с большим стажем. «Стажист», как называют его мариинцы, должен иметь победы в конкурсах, высокие результаты обучения.

- Я бы хотела рассказать об одной нетипичной паре «наставник-педагог», - говорит директор Светлана Никитична. - Лилия Тахтабаева стала наставником «молодого» педагога Елена Гынгазовой. Она пришла к нам не сразу после учебного заведения, поэтому молодым педагогом была только в плане практических знаний о профессии. Она несколько лет отработала в бизнесе, но в определенный момент все-таки решила работать по своей специальности и пришла к нам. Оба учителя трудятся в начальных классах. У них сложились отличные человеческие отношения, а еще создался замечательный профессиональный союз. Теперь наставник Елене Александровне уже не нужен - некоторые родители приводят своих детей только к ней. Но творческий союз уже не разделить. Вместе педагоги готовятся и участвуют в играх и конкурсах.

Такая преемственность и помогает школе сохранять свои традиции и оставаться Мариинкой вот уже 155 лет.

Директор Мариинской СОШ №3 Светлана Татаркина:

- Я от души поздравляю всех учителей с нашим профессиональным праздником - с Днем учителя! Низкий поклон вам за такой огромный, благородный, честный труд. Всем здоровья и непрерывного развития! Слова благодарности особенно мне хотелось сказать в адрес своих учителей и коллег. То, что мы делаем в нашей школе, - это очень интересный и важный труд. Мы не только учим современных детей, но и сохраняем дух этой школы. Передаем детям уважение к истории школы и родного города, признательности к труду учителя. Каждое первое сентября благодарю родителей за то, что они выбрали нашу школу, их детям предоставлена возможность учиться в старейшей школе города, где чтят традиции и идут в ногу с инновациями!