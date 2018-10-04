Томич погиб, врезавшись на «ВАЗе» в столб

СЕГОДНЯ 05:05 2018-10-04T05:23:47+03:00

Смертельное ДТП произошло сегодня утром. Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

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Сегодня утром, 4 октября, на улице Иркутский тракт произошло смертельное ДТП. Согласно данным пресс-службы УМВД по Томской области, в районе дома №61 автомобиль ВАЗ-2101, утратив контроль над движением, совершил наезд на столб.

- В результате происшествия водитель, 1990 года рождения, скончался на месте происшествия, - уточнили в ведомстве.

Отметим, в настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, проводится проверка, выясняются обстоятельства происшествия.

По факту аварии проводится проверка. Фото: пресс-служба УМВД по Томской области

Напомним, требуется помощь очевидцев. Свидетелей данного происшествия просят обратиться в дежурную часть УГИБДД УМВД России по Томской области по номеру 8(3822) 664-422.

Напомним, вчера на 4 километре автодороги Мельниково – Кожевниково – Изовка, произошло столкновение двух транспортных средств. По предварительной информации, 29-летний водитель автомобиля ВАЗ-211440, не справился с управлением, автомобиль выехал на полосу встречного движения и совершил столкновение с автомобилем Toyota Nadia. С травмами водитель отечественного автомобиля доставлен в больницу.