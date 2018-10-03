2018-10-03T08:32:46+03:00
Происшествия

Ушла за мороженым и попала в руки маньяка: в Томской области зверски убита 10-летняя девочка

Полицейским удалось задержать предполагаемого преступника
Татьяна АКТАБАЕВА
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Убийство школьницы всколыхнуло небольшой село в Томской области. Фото: turistclub.tomsk.ruУбийство школьницы всколыхнуло небольшой село в Томской области. Фото: turistclub.tomsk.ru
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Анечка (имя изменено) была активной, веселой девочкой, вмести с приемными родителями большую часть своей жизни прожила в небольшом селе Нарга Молчановского района. 30 сентября в дневное время школьница попросилась у родителей в магазин за мороженным и немного погулять, но так и не вернулась домой. Обеспокоенные родители Татьяна и Александр сразу же забили тревогу: обратились в полицию, подняли всю деревню. Незамедлительно, были организованы поиски ребенка, к которым присоединились местные жители, волонтеры.

В это же время Молчановским межрайонным следственным отделом СУ СК России по Томской области было незамедлительно возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «убийство малолетнего». Тело девочки с признаками насильственной смерти было обнаружено в лесном массиве, девочка была закопана в земле. Согласно неофициальным данным, школьница была изнасилована и изуродована.

- Следователи-криминалисты применили при проведении поисковых мероприятий тепловизор, источник экспертного света и квадрокоптер, - сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета Томской области.

Вскоре полицейским удалось выйти на след предполагаемого преступника. Под подозрение попал местный житель, 34-летний Евгений Забанов. Согласно записям с камер видеонаблюдения, этого мужчину в последний раз видели рядом с пропавшей девочкой. Вскоре Забанов был задержан, в настоящее время выясняются обстоятельства, а также мотив совершенного преступления. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

- Сложно поверить, что Женя мог пойти на это преступление, он инвалид (предположительно, имеет умственные отклонения), очень спокойный парень, добродушный, вырос в многодетной семье, - рассказала жительница села Ольга Макарова (имя изменено). – Кроме того, говорят, что девочку в этот же день около леса видели в компании другого мужчины.

Знакомые Евгения утверждают, что он не способен на преступление. Фото: СКР по Томской области.

Знакомые Евгения утверждают, что он не способен на преступление. Фото: СКР по Томской области.

Сегодня состоится прощание с убитой девочкой, на похороны поддержать семью собираются все селяне. Для Татьяны и Александра приемная дочка была отдушиной, семейная пара забрала девочку из детского дома после того, как их старшие дочери получили хорошее образование и завели собственные семьи. В органы опеки жалобы на семью, в которой погиб ребенок не поступали.

- Уже не секрет, что Маша была под опекой, но в семье ее любили как родную: хорошо одевали, старались баловать по мере возможности, - сообщила директор Наргинской средней школы Лариса Коробкина. - Мы с погибшей были, наверное, ближе, чем просто директор и ученица. Я хорошо знала ее с детского сада. За мою педагогическую практику и в том числе большой стаж работы в качестве директора школы, это второй подобный жуткий случай. Первый произошел еще в 90-ые годы… Тогда ученицу тоже убили, и тоже горевало все село.

Отметим, в настоящее время расследование уголовного дела продолжается.

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