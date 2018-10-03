В русле национальной стратегии учительского роста

СЕГОДНЯ 05:00 2018-10-03T06:18:32+03:00

В 2018 году работа предметных ассоциаций была представлена в новом формате - слете учителей. Фото предоставлено департаментом общего образования Томской области.

Непрерывное профессиональное развитие педагогов - это требование времени и ответ на вызовы современного общества

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В России продолжает формироваться национальная система учительского роста, эта работа имеет стратегически важное значение для подготовки специалистов нового поколения и последующего вхождения нашей страны в число ведущих стран мира по качеству общего образования.

На передовой профессиональной подготовки

На протяжении нескольких лет департамент общего образования Томской области занимается непрерывным совершенствованием мастерства учителей. Педагоги активно вовлекаются в дополнительные программы повышения квалификации и переподготовки, направленные на обновление теоретических и практических знаний, овладение передовыми образовательными технологиями. Большую роль в этом играет областной институт повышения квалификации работников образования, чьи программы в 2017 году освоили более 4800 человек, а за первую половину 2018 года - более 3200.

- Особое внимание уделяется модернизированным методикам преподавания в условиях реализации ФГОС, трансляции лучших образовательных практик (в том числе мирового уровня), внедрению онлайн-обучения, реализации здоровье сберегающих технологий и работе с детьми, имеющими особенности развития и ограниченные возможности здоровья, - поясняет ректор ТОИПКРО Оксана Замятина.

В формировании и закреплении компетенций и навыков XXI века огромное значение имеет участие томских педагогов в конкурсах профессионального мастерства, таких как: «Учитель года России», «Рыцарь в образовании», «Учитель здоровья», «Педагог-психолог России», «Учитель-дефектолог России», «Методист года» и других. Эти события являются эффективными средствами профессионального роста специалистов, которые не только позволяют им продемонстрировать индивидуальный педагогический стиль, но и поддерживают их инновационные разработки и технологии.

В профессиональном становлении учителям помогают и предметные ассоциации, лидерами которых выступают известные педагоги, мастера своего дела. На данный момент в Томской области существует восемь таких общественно-профессиональные сообществ: по истории и обществознанию, физике, математике, русскому языку и литературе, географии, иностранному языку, а также для учителей начальных классов и учителей школ с очно-заочной и заочной формами обучения.

Только за минувший год ассоциации провели несколько ассамблей, десятки мастер-классов и педагогических десантов, более 100 открытых уроков и более 400 выступлений на региональных, всероссийских и международных образовательных событиях. В 2018 году работа предметных ассоциаций была представлена в новом формате - слете учителей.

- В условиях реализации ФГОС и модернизации образования деятельность предметных ассоциаций обретает новое содержание и направлена на участие в программах и проектах, нацеленных на совместное решение различных образовательных проблем, - отмечает начальник департамента общего образования Томской области Ирина Грабцевич.

Заботясь о новом поколении

Выстраивая системную работу по формированию результативных педагогических коллективов, областной департамент общего образования уделяет особое внимание привлечению и закреплению молодежи. Направление развивается совместно с РЦРО в рамках регионального проекта «Молодой учитель Томской области».

- Задача воспроизводства и развития кадрового потенциала - одна из наших приоритетных задач, - говорит Ирина Грабцевич, подчеркивая, что томская модель сопровождения молодых учителей признана одной из трех лучших в России.

Форматы работы с молодыми педагогами разнообразны: это и региональная программа профессиональной адаптации и развития молодых учителей «Три горизонта», проектные лаборатории и лаборатории педагогического мастерства, форумы и многое другое, что помогает учителям выстраивать индивидуальную траекторию профессионального роста. К работе с молодежью привлечены лучше учителя, внедрена многоуровневая система педагогического наставничества, действуют формы материальной поддержки. Ежегодно 199 наставников получают губернаторскую стипендию в размере 10 тыс. рублей ежемесячно, 10 молодых учителей - победителей регионального конкурса «Педагогические горизонты» получают губернаторскую стипендию в размере 120 тысяч рублей.

- Системный подход позволил за пять лет увеличить объем трудоустройства молодых учителей в школах области с 180 до 407 человек, доля педагогов до 35 лет возросла до 26,5%, - отмечает директор Регионального центра развития образования Надежда Лыжина.

Успехи Томской области по развитию системы общего образования повлияли на то, что регион стал пилотной площадкой по внедрению разработанной Министерством просвещения РФ новой модели аттестации учителей - одной из главных составляющих национальной системы учительского роста. В сентябре 2017 года, июне 2018-го более 400 учителей Томской области проводили экспертизу содержательных и технологических аспектов предлагаемой модели аттестации. В октябре 2018 года регион вступает в следующий апробационный этап, в котором примут участие еще 250 учителей из 20 муниципальных образований Томской области.

Кроме того, педагоги Томской области вовлечены во внедрение и реализацию профессионального стандарта педагога, который закрепляет их необходимость постоянного профессионального роста и повышает ответственность педагога за результаты своего труда. Работа по повышению качества образования продолжается!