2018-10-02T02:56:06+03:00
Происшествия

В Томской области в лесу найдено тело 10-летней девочки

Полицейские продолжают поиски убийцы
Татьяна АКТАБАЕВА
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В томском селе убили девочку.В томском селе убили девочку.Фото: Олег РУКАВИЦЫН
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30 октября в полицию Молчановского района Томской области поступило сообщение, что в селе Нарга пропала 10-летняя девочка. В правоохранительные органы с заявлением обратился опекун школьницы, которая ушла из дома и не вернулась.

- В ходе поисковых мероприятий, проведенных следователями, сотрудниками полиции и жителями села, при прочесывании местности в селе Нарга в лесном массиве было обнаружено место захоронения тела девочки с признаками насильственной смерти,- сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и полицейские, проводятся экспертизы, выполняются иные следственные действия. Личность предполагаемого преступника установлена, но он скрылся в неизвестном направлении.

Отметим, расследование уголовного дела, заведенного по статье «убийство малолетнего», продолжается.

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