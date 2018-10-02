В Томской области в лесу найдено тело 10-летней девочки

СЕГОДНЯ 03:03 2018-10-02T02:56:06+03:00

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30 октября в полицию Молчановского района Томской области поступило сообщение, что в селе Нарга пропала 10-летняя девочка. В правоохранительные органы с заявлением обратился опекун школьницы, которая ушла из дома и не вернулась.

- В ходе поисковых мероприятий, проведенных следователями, сотрудниками полиции и жителями села, при прочесывании местности в селе Нарга в лесном массиве было обнаружено место захоронения тела девочки с признаками насильственной смерти,- сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

В настоящее время на месте происшествия работают следователи и полицейские, проводятся экспертизы, выполняются иные следственные действия. Личность предполагаемого преступника установлена, но он скрылся в неизвестном направлении.

Отметим, расследование уголовного дела, заведенного по статье «убийство малолетнего», продолжается.