СЕГОДНЯ 21:57 2018-09-27T21:59:56+03:00

Делегация Подгорнской школы на международном семинаре по теме "Непрерывное педагогическое образование и моделирование мотивирующей среды в школе" (г. Казань, апрель 2018 г.) Фото из архива МАОУ «Подгорнская СОШ»

Изменить размер текста: A A

Инновационный прорыв с опорой на традиции

Определив стратегические точки роста, Подгорнская школа Чаинского района заняла особое место в образовательной сети.

Совсем скоро, 5 октября,теплые поздравления с профессиональным праздником будут принимать учителя. Своим профессионализмом, мудростью и душевной щедростью они помогают нашим детям раскрыть способности и выбрать жизненный путь, за что заслуживают искренней любви и признательности. Особой благодарности достойны сельские педагоги, благодаря которым путевку в жизнь получают ребята, проживающие вдали от больших городов. Многие из них в дельнейшем успешно реализуют себя и всегда с добротой вспоминают учителей, поддержавших их на пути к призванию.

Следуя выбранному курсу

В ноябре 2016 года Подгорнская школа отметила 100-летний юбилей. В разные годы ее выпускниками были многие будущие известные деятели науки и культуры: художник Яков Панов, поэты Василий Казанцев и Михаил Андреев, физик Василий Тельнов, эпидемиолог Алексей Лепёхин и другие. Школа бережно относятся к своей истории, сохраняя сведения о ней в своем музее «Поиск». Славные традиции создают прочный фундамент, на котором строится современная система образования детей с применением новых подходов и методик.

- Последние годы стали для нас временем осмысления полученных результатов, подведения итогов, определения стратегических точек роста, - отмечает директор Подгорнской СОШ Марина Торопова.

Педагоги учреждения гордится тем, что их школа занимает особое место в образовательной сети, с 1991 года имеет официальный статус районной базовой школы. Ее посещают около половины детей Чаинского района – более 700 обучающихся 1-11 классов и около 60 дошколят.

В 2017 году вступила в действие новая Программа развития школы на 2017-2021годы «Развитие образовательного пространства школы, обеспечивающего успешное развитие личности в условиях реализации ФГОС». Были разработаны в соответствии с федеральным стандартом и реализуются основные образовательные программы, где предоставлены возможностираскрытия личностных способностей детей и их образовательных запросов.

Чаинские педагоги успешно выполняют задачи, стоящие перед системой образования Томской области. Так, с нового учебного года в школе села Подгорное вводится профильное обучение. Планируется создать универсальные классы с обучением по индивидуальным учебным планам физико-математической и социально-экономической направленности.

Активно развивается образовательная робототехника. Подготовку прошли три педагога, закуплено оборудование, создан отдельный класс. С прошлого учебного года дисциплина ведется и в дошкольных группах.

- В этом направлении на счету школы уже есть значимые победы. Неоднократно школьники участвовали во Всероссийских соревнованиях по робототехнике – «Кубке губернатора», в открытом региональном фестивале по робототехнике и анимации «Искусство и интеллект», где получили диплом за второе место, - рассказывает Марина Назаровна, подчеркивая, что на сегодняшний день школа входит в число образовательных организаций по реализации проекта «Территория интеллекта» научно-технической направленности.

Воспитание гражданственности

Чтобы стать успешным в современном мире, молодежи на пороге взрослой жизни недостаточно обладать багажом знаний, необходимо уметь реализовать свою активность по ряду других значимых направлений. Исходя из этого, в Подгорнской школе отдельное внимание уделяется внеурочной деятельности, действует широкий спектр программ. Ребята участвуют во всех районных и областных конкурсах детского творчества, занимают призовые места. Юные спортсмены защищают честь школы на соревнованиях всех уровней.

Особая роль в работе со школьниками отводится гражданскому и экологическому воспитанию, в том числе через активное использование технологий социального проектирования. С 2015 года на базе МАОУ «Подгорнская СОШ» действует Центр гражданского образования «Первые шаги». В рамках его деятельности реализуются четыре образовательных программы, проводятся образовательные события на принципах сетевого взаимодействия.

Огромная работа по экологическому воспитанию школьников проводится Центром экологического образования. В арсенале Центра такие мероприятия как районное экологическое комплексное мероприятие «Берегите елочку - лесную красавицу!», Всероссийская акция посадки деревьев, профилактические мероприятия по экологической безопасности и др.

Ставка на инициативных педагогов

Администрация Подгорнской школы убеждена: любое развитие невозможно без инициативных людей, поддержка их инициатив – один из механизмов управления развитием школой.В прошедшем учебном году учреждением был разработан план мероприятий по введению профстандарта педагога, предусмотрена апробация инструментов по развитию профессиональных компетенций учителей, диагностика их профессиональных потребностей, проектирование планов индивидуального развития, методическое сопровождение и адресная поддержка и многое другое. Работа нацелена на повышение готовности педагогов к инновационной деятельности, улучшение качества образования.Сейчас идет внедрение стандарта, прежде всего через организацию методических семинаров, педагогических советов, обучение на курсах повышения квалификации.

Непрерывное педагогическое образование, постоянное совершенствование работы чаинских педагогов служит причиной их успешного участия в профессиональных конкурсах.В 2017-2018 учебном году три педагога стали победителями конкурса на назначение стипендии Губернатора Томской области, двое - участниками конкурса на получение денежного поощрения лучшими учителям, двое – были признаны победителем и призером муниципального конкурса «Молодой учитель».

Учитель математики Анастасия Петрова (слева) - победитель муниципального конкурса "Молодой учитель-2018". Фото из архива МАОУ «Подгорнская СОШ»

Кстати, подготовка молодого поколения специалистов – еще одна сильная сторона Подгорнской школы. Причем, в зоне ее внимания не только собственные педагоги. Уже пят лет на базе учреждения действует муниципальная Школа молодого учителя, где опытные наставники поддерживают начинающих коллег в их профессиональной адаптации и становлении, оказывают консультационную и методическую помощь.

Очевидно, что добрые традиции учреждения живут и развиваются, педагоги из поколения в поколение передают любовь к своему делу, преданность профессии, стремление к повышению уровня работы. В преддверии Дня учителя хочется пожелать этой дружной школьное семье, чтобы все тепло, которое она дарит своим ученикам, обязательно возвращалось счастьем, здоровьем и энергией для новых благородных свершений.

Только факты

С 2014 года МАОУ «Подгорнская СОШ» является региональной инновационной площадкой ТОИПКРО и ресурсно-внедренческим центром инноваций Томской области (РВЦИ) по внедрению в образовательный процесс дистанционных образовательных технологий. По итогам 2017 года МАОУ «Подгорнская СОШ» вошла в рейтинг лучших 15 образовательных организаций Томской области, имеющих статус РВЦИ (в предыдущий год – 21 место).

В 2017 году школа стала лауреатом конкурса «100 лучших школ России»в рамках проведения VI Всероссийского образовательного форума «Школа будущего». Директору М. Н. Тороповой вручена золотая медаль «Лучший директор России».