Нам года не беда!

СЕГОДНЯ 21:35 2018-09-27T21:42:53+03:00

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В конце сентября мы отметим День воспитателя и всех дошкольных работников. В селе Зырянское успешно работают два корпуса одного детского сада. Один открылся в 1968 году, другой - в 1979 г. Но, сколько бы лет ни прошло, детский сад всегда будет юным. Так он устроен!

Единомышленники

Маленькие жители села Зырянское спозаранок спешат на свою «работу», где с удовольствием занимаются важным делом: растут, познают мир. 351 ребенок от 1,5 до 7 лет посещает детский садик. С детьми работают 65 сотрудников (из них 31 педагог, их средний возраст составляет 45 лет). По словам Елены Язовских, заведующей МБДОУ «Зырянский детский сад», каждый человек в коллективе находится на своем месте. Все стремятся к саморазвитию, повышению квалификации, активно участвуют в семинарах, конкурсах, транслируют опыт среди коллег. Сотрудники со стажем посвящают новичков в тонкости профессии.

- Мы совместно с родителями растим будущих граждан России и малой родины, наша главная задача - воспитать в ребенке основные нравственные принципы, социализировать, адаптировать к жизни в обществе - говорит Елена Васильевна. - Название этому можно дать любое - например, ФГОС, а смысл, на мой взгляд, остается неизменным. Вклад наших уважаемых ветеранов в общее дело неоценим. Нам повезло и с более молодыми педагогами: владея современными методиками и технологиями, они стремятся поддерживать добрые традиции. И, главное, все любят детей, работают по призванию.

Марина Засухина, заместитель главы Зырянского района по социальной политике, руководитель управления образования:

- Детский сад райцентра всегда на хорошем счету. Здесь трудятся отличные специалисты, которые не раз награждались почетными грамотами, благодарностями, становились победителями профессиональных конкурсов различного уровня. Например, Почетной грамотой Министерства образования и науки РФ награждены воспитатели Степанова Татьяна Ивановна и Коротина Ирина Юрьевна, победителем муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года» является Холенко Екатерина Сергеевна, она же победитель Всероссийского конкурса «Воспитатель года России - 2018» в номинации «Удивительный театр». Лауреатом 2-й степени муниципального этапа Всероссийского конкурса «Воспитатель года» признана Кайзер Валерия Викторовна. Искренне гордимся вами! Накануне профессионального праздника хочется пожелать руководству и коллективу МБДОУ «Зырянский детский сад» неиссякаемой творческой активности, постоянного стремления к профессиональному росту и развитию, каждому сотруднику - крепкого здоровья. Пусть удача остается неизменной спутницей представителей всех поколений воспитателей детского сада!

На счету специалистов детского сада - многие победы в профессиональных конкурсах. Фото из архива МБДОУ «Зырянский детский сад»

Уважая личность

Cовременная жизнь требует ускорения - и в детском развитии тоже. Родители хотят научить детей чтению, письму, счету, приобщить к музыке, познакомить со спортом. Дошкольные образовательные учреждения готовы отвечать этим потребностям (с учетом индивидуальных особенностей воспитанников).

Если брать содержание образовательного процесса в МБДОУ «Зырянский детский сад», оно определено основной программой, разработанной с учетом примерной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Она предусматривает использование различных видов деятельности с учетом возможностей, интересов, потребностей детей, организацию индивидуальной и коллективной работы, предполагает реализацию права выбора самим ребенком средств, форм самовыражения, партнеров по деятельности, оптимальную учебную нагрузку. Педагогами в соответствии с запросами родителей разработаны дополнительные программы - «Степ-аэробика» (инструктор по физвоспитанию Тимохина Л.В.), «Улыбка» (музыкальный руководитель Шеховцова Н.В.), «Юный исследователь» (воспитатель Илюшина Г.В.), «Волшебные пальчики» (воспитатель Кафтонова О.Л.), «В гостях у сказки» (воспитатель Тиндина Е.Н.), «Графический диктант» (учитель-логопед Маркова Т.А.), «Кисточка» (воспитатель Прудникова Е.Н.), «Умелые ручки» (воспитатель Каракчиева Л.П., воспитатель Рябцева Г.Л.), «Рисуем с удовольствием» (воспитатель Ермакова Н.Н.) . Обо всех современных (в том числе инновационных) образовательных технологиях детского сада сразу и не расскажешь.

Организация специализированной (коррекционной) помощи детям в МБДОУ «Зырянский детский сад» осуществляется посредством психолого-медико-педагогического консилиума, через взаимодействие специалистов: педагога-психолога и учителей-логопедов. Каждая программа сконцентрирована на активное включение детей в образовательный процесс через совместную работу специалистов, педагогов и родителей: к примеру, с помощью подготовки публичных выступлений - разучивания стихотворений, театральных диалогов к утренникам. Результат налицо: в прошедшем учебном году в межрегиональном фестивале-конкурсе «Краски осени» ребенок с ОВЗ получил диплом 1-й степени. Высокий результат, согласитесь.

- Работа с особенными детьми требует и подхода особого, ее формы и методы подбираются исключительно для каждого ребенка с учетом его ближайшей и актуальной зон развития, - комментирует Елена Язовских.

По всем правилам

Играя, дети учатся жить. Важно создать им условия. В Зырянском детском саду каждая групповая площадка имеет безопасное игровое пространство и соответствующее оборудование: например, песочницу, домик - теремок или беседку, скамейки для отдыха. Оба корпуса детсада обнесены металлическими ограждениями, на территориях установлены системы видеонаблюдения, имеются кнопки тревожной сигнализации с выводом на пульт частных охранных организаций. Во всех дошкольных группах созданы зоны для разных видов деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, конструктивной, театрализованной, с учетом психологических особенностей каждого ребенка. Создана среда для социально-личностного развития воспитанников: адаптации, комфортного пребывания детей в учреждении. За этими стандартными фразами кроется большая кропотливая работа руководства и воспитателей, стремящихся дать детям стимул для развития, научить думать и работать как самостоятельно, так и в коллективе.

- Наше материально-техническое обеспечение отвечает основным требованиям ФГОС ДО и является достаточным для полноценной работы, - отмечает заведующая детским садом. - Каждый корпус имеет совмещенный физкультурный и музыкальный зал (они оснащены мультимедийными проекторами с экранами), медкабинет, логопедические кабинеты. Методкабинет оборудован компьютерами и ноутбуками, укомплектован пособиями, методическими рекомендациями по основным направлениям работы с дошкольниками, демонстрационным, раздаточным, игровым материалом. Все это активно используется педагогами в образовательном процессе.

Со своей стороны районное управление образования совместно с администрацией Зырянского района в лице главы Николая Пивоварова оказывает поддержку дошкольному образовательному учреждению в проведении ремонтных работ, укреплении материально-технической базы. По словам Марины Засухиной, в 2017-18 учебном году за счет средств областного и районного бюджетов и при участии спонсоров в детском саду села Зырянское была проведена замена оконных блоков на стеклопакеты. Районом выделено финансирование на новое оборудование для пищеблока, а также на ремонт системы канализации, медкабинета одного из корпусов. Бытовые неудобства не должны отрицательно сказываться на педагогическом процессе.

Острая проблема для Зырянского детского сада (она же общая для большинства детсадов региона) - это дефицит мест для детей от полутора до трех лет. Вопрос находится под личным контролем губернатора Сергея Жвачкина. Он будет решен в ближайшие годы.

А пока Зырянский детский сад живет и развивается, трудовые будни сменяются праздниками. В День воспитателя и всех дошкольных работников хочется пожелать зырянским педагогам всего самого светлого и доброго. Счастья, здоровья вам и вашим близким, новых блестящих побед - не только собственных, но и ваших воспитанников!

С праздником!

Уважаемые коллеги! Примите самые теплые и искренние поздравления с профессиональным праздником! Здоровья вам, душевной стойкости и благополучия,

мира и счастья в ваших семьях, любознательных и творческих воспитанников!

Успехов, удачи, оптимизма!

Заведующая МБДОУ «Зырянский детский сад» Елена Язовских.