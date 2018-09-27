Обучая других, мы учимся сами

СЕГОДНЯ 21:25 2018-09-27T21:24:57+03:00

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Школа - это особый мир, отражающий в себе время и события. В небольшом городе это особенно заметно. Одна из старейших школ Колпашева - средняя школа №2 всегда славилась профессионализмом учителей и высоким уровнем подготовки учащихся. За долгие годы работы (в 1932 году школа начала свой путь с семилетки, а в 1956 году преобразована в полную среднюю школу), педагоги школы делали все возможное, а подчас и невозможное, чтобы ребята из отдаленного района могли получать качественное образование и уверенно идти по жизни.

Школа, открытая для новаций

Современность ставит перед педагогами новые образовательные задачи. На вызовы времени школа отвечает, основываясь на синтезе педагогических традиций и новаций. И добивается успеха! Значительную роль в этом играет эффективное взаимодействие с социальными партнерами. СОШ №2 г. Колпашево является участником регионального проекта «Развитие медиаобразования в образовательных учреждениях Томской области», в 2018 году продолжает реализацию образовательных мероприятий с учащимися и педагогами в статусе ресурсно-внедренческого центра инноваций. По итогам 2017 года участниками сетевых мероприятий для обучающихся на базе РВЦИ МАОУ «СОШ №2» г. Колпашево стали 389 учеников из 33 образовательных организаций Томской области.

Профессиональные компетенции педагогов школа совершенствует, внедряя сетевой инновационный проект «Школа сетевого партнерства» (Эффективная модель управления непрерывным педагогическим мастерством педагогов в условиях перехода на ФГОС). В рамках реализации проекта осуществляется взаимодействие с РЦРО, ТОИПКРО, ТГПУ, ТУСУР, ТГУ, организациями общего и дополнительного образования, учреждениями культуры.

- Такое партнерство в современных условиях необходимо, - убеждена директор МАОУ «СОШ №2» г. Колпашево Ольга Сорокина. - Оно позволяет обмениваться мнениями и опытом, эффективно пользоваться ресурсами других организаций, получать информационную помощь. Все это способствует развитию профессиональных компетенций наших педагогов, расширяет возможности профориентационной работы, дает новые положительные импульсы всему школьному сообществу.

В 2015 году педагоги школы №2 выступили инициаторами организации командного конкурса педагогического мастерства «ИМПУЛьС». За 3 года проведения в творческих мероприятиях конкурса приняли участие 130 педагогов из восьми школ Томской области. В ноябре 2017 года на базе РВЦИ школы впервые прошли курсы повышения квалификации для 40 педагогов и студентов педагогических специальностей в форме стажировки по теме «Моделирование современного урока в соответствии с требованиями ФГОС». В ближайших планах - организация стажировки по актуальным педагогическим проблемам осенью 2018 года. В 2017 году актуальный педагогический опыт обобщен авторским коллективом школы и опубликован в методическом сборнике «Современная школа в условиях ФГОС».

Педсовет в интерактивной форме. Фото из архива Колпашевской СОШ №2.

Результаты говорят за себя

Современный подход к развитию образования в школе №2 отражается в системе достижений педагогического коллектива и учащихся. В 2016 году за выдающиеся результаты, высокий профессионализм и творческую инициативу учреждение было награждено дипломом победителя и золотой медалью Национальной премии «Элита российского образования». В 2017 году по результатам независимой оценки качества деятельности образовательных организаций МАОУ «СОШ №2» заняла 21-е место из 314 возможных в рейтинге образовательных организаций Томской области.

Каждый год дарит школе новые поводы гордиться своими учениками, их победами в области образования, спорта и культуры, высокобалльниками ЕГЭ и медалистами. В 2018 году 54 учащихся стали победителями и призерами муниципального этапа, трое - регионального этапа всероссийской олимпиады школьников, один учащийся получил диплом лауреата областной научно-практической конференции школьников «Шаг в будущее».

В 2017 году актив школьного музея во главе с педагогом Н.А. Троценко выиграл грант международного конкурса «Православная инициатива» и реализовал образовательный проект. 2018 год принес очередную победу уникальному школьному театральному коллективу «Лицедеи». Под руководством своего режиссера, учителя русского языка В.М.Жерикер, ребята завоевали звание лауреата 2-й степени Международного фестиваля-конкурса детских любительских театральных коллективов «Роза ветров» в городе Сочи.

Несмотря на очевидные успехи, школа не останавливается на достигнутом. Впереди - новые горизонты, решение задач, поставленных обществом и временем: продолжение целенаправленной работы с учащимися для выявления их способностей и создания оптимальных условий развития, совершенствование профильного обучения в условиях перехода на ФГОС среднего общего образования, развитие института наставничества, повышение профессионализма педагогов, совершенствование условий обучения.