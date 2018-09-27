Управление, планирование, концентрация - три составляющих успеха первомайского образования

СЕГОДНЯ 20:57 2018-09-27T21:08:08+03:00

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В последние годы Первомайский район добился ощутимого прорыва в развитии образования детей. Этот факт очевиден: из года в год первомайские ребята стабильно побеждают в олимпиадах, конкурсах, соревнованиях всех уровней - международном, всероссийском, областном, муниципальном.

За каждой победой стоит четко выстроенная система работы, в которую воедино завязаны действия органов власти, учреждений образования, культуры и спорта, предприятий бизнеса, населения… Все трудятся сообща ради благородной цели - создания среды для полного проявления и развития способностей каждого ребенка.

- Бесспорно, наши достижения - это результат командной работы, плановой работы всех структур и каждого на своем рабочем месте, - отмечает глава Первомайского района Ирина Сиберт.

К каждой задаче - с комплексным решением

Заместитель главы района по социальной политике Елена Каравацкая, которая до вступления в должность возглавляла районное управление образования, все достижения педагогов и учащихся знает наизусть, хотя их полное перечисление только за минувший учебный год заняло бы добрую страницу в нашей газете. Вот лишь некоторые из побед:

• Всероссийская научно-практическая конференция «Современные проблемы географии» - Сташкевич Алина (Первомайская СОШ) - 1-е место.

• Открытая региональная межвузовская олимпиада по истории - Манойлова Мария (Первомайская СОШ), победитель.

• Всероссийский конкурс научно-исследовательских работ имени Д. И. Менделеева (г. Москва) - Мартыненко Владимир (Первомайская СОШ), 3-е место.

• Всероссийский конкурс «Если бы я был президентом» (г. Санкт-Петербург) - Екатерина Обложко (Комсомольская СОШ) и Олеся Керб (Березовская СОШ), дипломы финалистов.

• Всероссийская акция «Я - гражданин России» - команда Улу-Юльской СОШ - победитель (г. Москва), команда Куяновской СОШ - 3-е место (г. Москва), команда Улу-Юльской СОШ - финалист (г. Анапа). В 2018 году впервые в истории Томской области ее на этом конкурсе представляли выходцы из одного района, ранее одержавшие победы в региональном этапе!

• Еще один рекорд был зафиксирован в части награждения первомайских детей почетным знаком Департамента общего образования Томской области «Юное дарование». Им были удостоены 16 учащихся Первомайского района, что на порядок больше, чем из любого другого района Томской области.

• Ученица Комсомольской СОШ Тимошенко Наталья в этом году стала обладателем звания «Лауреат премии Томской области в сфере образования, науки, здравоохранения и культуры».

С гордостью рассказывая об успехах этих и многих других ребят, Елена Каравацкая не делает секрета из их подготовки. В районе выстроена система поддержки и развития детской одаренности, суть которой можно коротко описать так: нет учреждений «сильных» и «слабых», в каждом определяются свои «точки роста». Соответственно потребностям концентрируются ресурсы: материальные, кадровые, методические. В каждую «цепочку» встраиваются другие учреждения. Таким образом, ресурсы не «распыляются», а работают максимально эффективно на пользу всей системы образования.

- К решению любой задачи подходим комплексно, отсюда и впечатляющий результат, - отмечает Елена Анатольевна. - У нас действительно сложилась сильная управленческая команда, и особой благодарности заслуживают наши руководители учреждений, ответственные, инициативные. Именно им порой приходится решать поставленные задачи в неординарных условиях.

«Геометрия достижений», или Наука управлять

Управление образования Первомайского района в полной мере отвечает своему названию. Оно именно управляет всеми процессами, создавая модель преемственной вертикали образования детей: детский сад - школа - дополнительное образование. Впечатляющий пример представляет работа с детьми, имеющими особенности в развитии. Начальным звеном в системе является детский сад «Светлячок», где есть группы с детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ. На федеральные средства по программе «Доступная среда» сад оснащен всем необходимым оборудованием, есть штат подготовленных специалистов, действует консультативный центр, который занимается с воспитанниками из райцентра и близлежащих сел, а также оказывает постоянную адресную помощь родителям ребят по всему району, даже тем, кто находится на домашнем обучении. На базе «Светлячка» повышается квалификация педагогов других учреждений, реализующих инклюзивный подход. Далее, обучаясь в школе, дети могут посещать Центр дополнительного образования, где действует клуб «Маленькая страна» со спектром направлений подготовки школьников с ограничениями по здоровью. Для ребят, которые проживают вне села Первомайского, существует организованный подвоз на занятия. В итоге юные первомайцы с инвалидностью или ОВЗ не только получат качественное среднее образование, но и дополнительное, с успехом отстаивая честь района на соревнованиях. Например, в 2018 году учащийся Первомайского ЦДОД Янушев Андрей завоевал 1-е место на областном чемпионате «Абилимпикс» в компетенции «Робототехника».

Отметим, что Центр дополнительного образования детей является своеобразной вершиной пирамиды в «геометрии успеха» первомайского образования. В 2013 году он выиграл областной конкурс на создание Межмуниципального центра(ММЦ) по работе с одаренными детьми и с тех пор выстраивает данную работу на территории пяти районов - Первомайского, Асиновского, Верхнекетского, Зырянского и Тегульдетского.

- За этот период времени нами проведено 99 образовательных событий, в которые было вовлечено 9888 детей и педагоговиз 63 образовательных организаций, - рассказывает руководитель Первомайского ЦДОД Наталья Кротова.

Школьники и взрослые работают как одна команда. Фото из архива Первомайского ЦДОД.

ММЦ «Траектория» проводит мероприятия как на базе своего района, так и соседних. Например, ежегодные межмуниципальные соревнования Smart «получили прописку» в городе Асино, а фестиваль «Этнокультурный калейдоскоп Сибири» - в поселке Белый Яр. На первомайской земле проходят межмуниципальные события по социальному проектированию, например, конкурс «Мастер социальных дел», слет «Идти вперед и за собой вести!», форум «Будущее начинается сегодня» и прочие. В направлении социального проектирования первомайцами действительно накоплен огромный опыт. Эта работа объединяет школьников, учителей, жителей сел. Благодаря реализованным проектам, в разных населенных пунктах появились многие общественно значимые объекты, например, памятники, скверы, игровые площадки и даже банкомат в отдаленном поселке Орехово. Есть проекты, посвященные помощи пожилым землякам, поисковой работе, благоустройству школьных территорий.

Золотой фонд - педагоги

Не секрет, что за каждой победой учащихся стоит труд педагогов. Зачастую вокруг их личностей и формируются уникальные «точки роста» отдельных учреждений. Так, к «золотому фонду» несомненно относится Зоя Первова из поселка Улу-Юл - создатель уникального театра костюма, многократного победителя международных конкурсов; учитель истории Первомайской школы Юрий Мартыненко- в этом году он стал финалистом регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель года»; Сергей Федоринов педагог ЦДОД, под чьим руководством команда первомайских школьников уже второй год одерживает победу на кубке Губернатора по робототехнике, и многие, многие другие педагоги - талантливые, творческие, инициативные.

Отдельно стоит отметить учителей физкультуры, педагогов Детско-юношеской спортивной школы, благодаря которым юные первомайцы входят в состав сборных Томской области по четырем видам спорта, побеждают на соревнованиях регионального, сибирского, российского уровня. Первомайская ДЮСШ - важнейшее звено системы непрерывного образования района, вершина второй пирамиды по работе с одаренными детьми, и на нее возлагаются большие задачи, в том числе по сдаче норм ГТО в рамках созданного центра тестирования.

Отдавая должное труду педагогов, администрация Первомайского района обеспечивает им поддержку в развитии и, что весьма актуально, проводит целенаправленную политику по привлечению и закреплению молодых специалистов, которые при переезде получают и доплату к заработной плате, и муниципальное жилье.

Обращаясь к педагогам, глава района Ирина Сиберт недавно отметила:

- Именно вы являетесь ключевым ресурсом развития образования и гарантом достижения поставленных задач. Благодарю вас за верность призванию, за огромное терпение и доброту! Желаю вам здоровья, счастья и благополучия! Верю, что мы вместе сделаем все для того, чтобы наш Первомайский район был одним из лучших образовательных центров Томской области.