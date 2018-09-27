В парабельском саду «Солнышко» каждый воспитатель - педагог с большой буквы

СЕГОДНЯ 20:28 2018-09-27T20:47:26+03:00

У воспитанников огромное число наград за победы в творческих конкурсах. Фото: из архива детского сада "Солнышко"

Традиционный подход к развитию дошколят и опыт коллектива идут рука об руку с инновациями и современными методиками

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Грядет замечательный праздник - День воспитателя. Сегодня эта профессия может претендовать на звание одной из самых ответственных и творческих. Именно воспитатели выстраивают образовательный процесс у дошколят, развивают таланты и готовят ребят к новому этапу жизни - школе. В парабельском саду «Солнышко» воспитатели каждой группы - педагоги с большой буквы. О том, как они организуют занятия, мы беседовали с заведующей Ольгой Сидоренко.

- Первое, что я всегда отмечаю, - наш дружный, сплоченный коллектив, наша большая семья. Есть такие сотрудники, которые вырастили уже несколько поколений детей, - отметила Ольга Борисовна. - Вообще у нашего детского сада очень богатая история. Его можно назвать рекордсменом-долгожителем среди садов, потому что построен он был в далеком, победном 1945 году. Сегодня - это современное образовательное учреждение, где традиционный подход и опыт идут рука об руку с инновациями и современными методиками.

Конкурс "Мы за чаем не скучаем". Фото: из архива детского сада "Солнышко"

ЛАДОШКИ ЮНЫХ ХУДОЖНИКОВ

Во второй младшей группе «Малинка» по инициативе воспитателя Аиды Рамазановой проводятся занятия с использованием нетрадиционных техник рисования.

Это способ поближе познакомить малышей с художественным творчеством. Привить им интерес к тому, что рисовать можно своими пальчиками, ладошками, а также разными предметами.

- Свою работу я начала с хорошо знакомой техники рисования руками. Затем постепенно вводила новые: рисование ватными палочками, тычок, рисование пластиковой вилкой. Учитывая особенности раннего возраста, на каждом занятии мы использовали игровой прием, художественное слово, пальчиковые игры, физкультминутки, подвижные игры, музыкальное сопровождение, - рассказала Аида Рамазанова.

ЛУК НА ПОДОКОННИКЕ

В средней группе, ласково названной «Капелька», тоже проводят свои необычные эксперименты. Вместе с воспитателем Галиной Новосельцевой детки устроили огород на подоконнике. Это очень интересное занятие, особенно ранней весной, когда за окном снег, и до первой зеленой травки еще долго.

- Выращивание на подоконнике лука способствует развитию любознательности и наблюдательности у детей. Это помогает лучше познать жизнь растений, - считает Галина Ивановна.

В старшей группе «Пчелка» вместе с воспитателями Ольгой Сергеевой и Татьяной Мельниковой ребята выращивают цветы. Дети узнали, что из семян можно вырастить красивые георгины, петуньи, календулу и мальву, которыми можно потом украсить клумбу во дворе.

Доброй традицией всего сада уже несколько лет стала зимняя подкормка птиц. Дети через беседы и наблюдения узнают о различных видах пернатых, как они выглядят, каков окрас и как ведут себя эти создания. Вместе с родителями они охотно мастерят кормушки, собирают корм и разрабатывают «птичье меню».

ДОРОГА БЕЗОПАСНОСТИ

В подготовительной группе «Лесовичок» детей приучают к самостоятельности и правильному поведению на дорогах. Начало учебного 2018-2019 года здесь ознаменовалось декадой безопасности дорожного движения. В рамках проекта «Чтобы не было беды» у воспитанников прошли «Веселые старты».

- Дети повторили дорожные знаки, каждый ребенок мог выступить в роли инспектора ДПС. С большим удовольствием они представили подробное описание к каждому знаку.

Ребята приняли участие в эстафетах «Автобус», «Такси», «Тоннель», «Установи зебру», «Я водитель», «Эстафета оказания первой медицинской помощи», - отметила воспитатель Юлия Эльцер.

Детско-родительское мероприятие "Веселые задоринки". Фото: из архива детского сада "Солнышко"

- В саду дети через игру познают мир, учатся быть добрыми, любознательными, помогать друг другу. Безусловно, это заслуга замечательного коллектива воспитателей и младшего персонала. Такие слова благодарности можно услышать практически от всех родителей, чьи детки ходят в этот сад. Как отметила одна из мам-активистов Елена Тимофеева, одна из «фишек» сада - это театр. Причем разные виды представлений, например, театр теней, организованной Ириной Чарусовой. Дети обожают спектакли и с удовольствием участвуют в сказочных представлениях. И у воспитанников, и у сотрудников сада огромное число наград - дипломов, медалей, кубков за участие и победу в творческих конкурсах как местного, так и федерального масштаба. Это способствует всестороннему развитию личности ребят детского сада.