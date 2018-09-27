2018-09-27T18:43:09+03:00
Происшествия

Крупный пожар в Томске: сотрудники МЧС несколько часов не могут потушить пятиэтажку

Очевидцы утверждают, что в соседних домах отключили воду [фото, видео]
Елена Чечнева
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Крупный пожар на улице Вавилова в Томске..Автор фото: Александр Полищук

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В Томске в Академгородке вспыхнула пятиэтажка. Сообщение о пожаре поступило спасателям в 18.02. Как утверждают очевидцы в одной из групп в социальной сети ВКонтакте, возгорание в доме по адресу Вавилова, 10 было на третьем этаже. Затем пламя перекинулось по балконам на верхие этажи, а позже загорелась и крыша.

В 20.07 шла проливка кровли и мансардного этажа.

Самостоятельно и с помощью спасателей из дома эвакуировались около 350 человек. В Академлицее развернут пункт временного размещения для жителей дома, на месте дежурят специалисты всех оперативных служб города.

Как сообщает пресс-служба МЧС России по Томской области, для тушения привлекли 77 человека и 18 единиц техники.

Для тушения привлекли 43 человека и 13 единиц техники. Фото: социальные сети

Для тушения привлекли 43 человека и 13 единиц техники.Фото: социальные сети

Очевидцы пишут, что в соседних домах уже нет холодной воды.

- Из дома самостоятельно и с помощью спасателей эвакуировано порядка 350 человек. - сообщили нам в пресс-службе МЧС России по Томской области. - Звеньями газодымозащитной службы были проверены квартиры на наличие в них людей, информация о пострадавших не поступала.

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