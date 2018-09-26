В Томске долги за отопление и горячую воду составили почти миллиард рублей

СЕГОДНЯ 08:35 2018-09-26T08:37:37+03:00

Долги за тепло и горячую воду томичей составили почти миллиард рублей Фото: Тимур ШАРИПКУЛОВ

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В настоящее время долги за отопление и горячую воду в Томске составили почти миллиард рублей.

- Томичи задолжали за ГВС и отопление 971 миллион рублей, из этой суммы более 100 миллионов рублей занимают долги ТСЖ. Еще 19 миллионов задолжали организации города, - заявил в ходе пресс-конференции заместитель генерального директора по энергосбытовой деятельности, директор СП "Теплоэнергосбыт" АО "ТомскРТС" Иван Ющенко.

Нередко, чтобы добиться погашения долгов, ресурсной компании приходится обращаться в суд. С начала текущего года суд удовлетворил 3 220 исков на взыскание задолженности в размере 87,9 миллиона рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что томичи стали чаще платить за тепло в батареях по факту, от оплаты по 1/12 горожане отходят, опасаясь доначислений, которые прогнозируются в конце года.