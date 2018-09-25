2018-09-25T11:05:40+03:00
Школьная газета

Поздравь учителя вместе с «Комсомолкой»!

«Комсомольская правда» - Томск приглашает томичей принять участие в ежегодной акции, посвященной Дню учителя
Татьяна АКТАБАЕВА
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Томичи, спешите поздравить любимых учителей!Томичи, спешите поздравить любимых учителей!Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
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Накануне международного Дня учителя, который ежегодно отмечается 5 октября, редакция «Комсомольской правды» - Томск предлагает поздравить своих любимых педагогов!

Поздравления со словами благодарности, полученные от жителей Томской области, будут опубликованы в праздничном спецвыпуске газеты «Комсомольская правда» - Томск «Школьная газета», которая выходит 3 октября, а также на сайте tomsk.kp.ru. Есть вопросы, звоните: 906-186.

Письма с поздравлениями с нетерпением ждет по адресам: vesti70@yandex.ruили redaktor@kp.tom.ru до 1 октября (включительно).

Будет очень здорово, если вы предоставите фото любимого наставника!

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