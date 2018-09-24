Три ДТП с участием шести автомобилей произошли под Томском: среди пострадавших дети
Вчера, 23 сентября, около 17 часов на новом коммунальном мосту произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием шести автомобилей.
- В результате ДТП трое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Все несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
Накануне на месте аварии работали сотрудники полиции. В настоящее время обстоятельства происшествий выясняются.
Напомним, еще одно ДТП произошло в минувшие выходные на улице Нахимова. Там, 22 сентября, автомобилем Газель, под управлением 37-летнего водителя, совершен наезд на подростка-пешехода. С места происшествия несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Смертельная авария с участием "Газели" произошло и накануне на трассе под селом Зоркальцево, там погиб пожилой мужчина.