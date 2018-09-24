2018-09-24T05:45:37+03:00
Происшествия

Три ДТП с участием шести автомобилей произошли под Томском: среди пострадавших дети

Полицейские выясняют обстоятельства дорожных инцидентов
Татьяна АКТАБАЕВА
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Вчера на коммунальном мосту произошло несколько аварий. Фото: пресс-служба УМВД по Томской области.Вчера на коммунальном мосту произошло несколько аварий. Фото: пресс-служба УМВД по Томской области.
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Вчера, 23 сентября, около 17 часов на новом коммунальном мосту произошло три дорожно-транспортных происшествия с участием шести автомобилей.

- В результате ДТП трое несовершеннолетних доставлены в медицинское учреждение для осмотра. Все несовершеннолетние находились в детских удерживающих устройствах, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

Накануне на месте аварии работали сотрудники полиции. В настоящее время обстоятельства происшествий выясняются.

Напомним, еще одно ДТП произошло в минувшие выходные на улице Нахимова. Там, 22 сентября, автомобилем Газель, под управлением 37-летнего водителя, совершен наезд на подростка-пешехода. С места происшествия несовершеннолетний доставлен в медицинское учреждение. В настоящее время обстоятельства происшествия выясняются. Смертельная авария с участием "Газели" произошло и накануне на трассе под селом Зоркальцево, там погиб пожилой мужчина.

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