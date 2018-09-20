2018-09-20T09:41:56+03:00
Здоровье

Хирурги спасли жизнь 81-летней томичке, удалив злокачественную опухоль трахеи

Уникальная операция шла более 5 часов
Татьяна АКТАБАЕВА
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Томские хирурги провели уникальную операцию. Фото: riatomsk.ruТомские хирурги провели уникальную операцию. Фото: riatomsk.ru
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Осенью текущего года в отделение торакальной хирургии Томской ОКБ поступила в тяжелом состоянии 81-летняя жительница Северска. Из-за злокачественной опухоли в трахеи пенсионерка плохо дышала. Единственным способом спасли бабашку – стало проведение операции по удалению новообразования, которая длилась более 5 часов.

В операции, которая осуществлялась по программе оказания высокотехнологичной помощи, участвовали четыре специалиста: торакальные хирурги, анестезиолог и врач-эндоскопист. С помощью эндоскопического оборудования во время операции врач-эндоскопист бронхолог помогал хирургам определить границы новообразования.

- Наше отделение обладает одним из самых больших опытов в хирургическом лечении больных раком легкого пожилого и старческого возраста. Современные медицинские технологии дают нам возможность оперировать даже тех людей, которым ранее были вынуждены отказывать из-за наличия у них сопутствующих заболеваний, - рассказал доктор медицинских наук, заведующий отделением торакальной хирургии Евгений Богданович Топольницкий.

По словам Топольницкого, операция пациенту такого возраста выполнялась впервые. Ранее «рекордом» отделения со злокачественной опухолью трахеи была пациентка из Кемерова в возрасте 71 год. В других клиниках за эту операцию взяться отказались, отправляя ее в Московский научно-исследовательский онкологический институт имени П.А. Герцена, но томские хирурги справились с этой задачей, сейчас бабушка чувствует себя хорошо.

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