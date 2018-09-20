2018-09-20T06:01:51+03:00
Общество

Долгожданное бабье лето: теплая погода продержится в Томской области до субботы

Ночные заморозки и дожди придут в регион в выходные
Татьяна АКТАБАЕВА
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Сегодня в Томске будет хорошая погода.Сегодня в Томске будет хорошая погода.Фото: Алексей БУЛАТОВ
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Погода сжалилась над томичами, уставшими от холодного августа, и подарила несколько теплых деньков в сентябре.

Согласно данным «Томского центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие дни на территории региона установится теплая солнечная погода, дневные температуры будут выше нормы, в ночное время столбики термометров не будут опускаться ниже 0 градусов. В четверг и пятницу ожидается потепление до +20 градусов. Однако, тепло будет кратковременным, уже в субботу погода в регионе сменится, вернуться дожди и ночные заморозки, в дневное время столбики термометров покажут только +10..+12.

Отметим, сегодня, 20 сентября, в Томской области будет солнечно без осадков. Ветер юго-восточный 3-8 м/с, местами порывы до 13 м/с. Температура ночью +1...+6°С. Температура днем +12…+17С.

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