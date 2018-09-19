Врач на селе - больше, чем врач

СЕГОДНЯ 13:00 2018-09-19T13:36:08+03:00

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Его основная задача - положить начало нового взгляда на земскую медицину, не только как на способ решения кадровой проблемы, но и как на инструмент, открывающий дополнительные возможности личностного и профессионального развития любому, кто решит связать свою судьбу с работой на периферии.

В мероприятии приняли участие около 200 человек, среди них главы муниципальных образований Томской области, руководители региональных медицинских учреждений, специалисты, отработавшие по программе «Земский доктор» 5 лет и продолжающие трудовую деятельность на селе, медики, начавшие трудиться в районных больницах в 2018 году, а также студенты СибГМУ и базового медицинского колледжа.

В лучших традициях

Первые мероприятия форума символично прошли в селе Ново-Кусково в усадьбе Николая Лампсакова. В начале XX века доктор Лампсаков был единственным врачом, работавшим с населением современных Асиновского, Первомайского и Зырянского районов. В уникальных постройках больничного комплекса, сохранившегося до наших дней, сейчас располагается сельский ФАП, его гости встречи смогли посетить после официального открытия.

- Мы не случайно проводим форум в усадьбе Лампсакова, на месте которой в XX веке была земская больница, я уверен, что подобной усадьбы больше нет в России, - обратился к участникам форума начальник департамента здравоохранения Томской области Александр Холопов. - Здесь собрались все заинтересованные в решении кадровых проблем стороны - от студентов-медиков до готовых принять их на работу главных врачей, сегодня у вас будет возможность пообщаться в неформальной обстановке. Это первый региональный форум, в наших планах сделать его ежегодным и межрегиональным.

В своем приветственном слове глава Асиновского района Николай Данильчук предложил, чтобы усадьба Лампсакова стала постоянной локацией для форума.

- Когда полгода назад замгубернатора по социальной политике Иван Деев предложил провести первую встречу сельских врачей в этом необычном месте, я даже не понял, какая эта глубокая задумка, ведь именно здесь, в усадьбе легендарного врача, хранятся глубокие традиции земства, - заявил Николай Данильчук. - Земский доктор - это не только тот, кто врачует, используя свои знания, но и тот, кто живет рядом со своими пациентами от первых до последних дней, лечит и делом, и словом.

В ходе церемонии открытия глава департамента здравоохранения Томской области вручил памятные награды 22 специалистам районных больниц, которые отработали по программе «Земский доктор» пять лет и решили остаться в муниципалитете. Кроме того, сертификаты на работу получили доктора, только что вступившие в программу. После обзорной экскурсии по усадьбе гости форума отправились на пленарное заседание, посвященное реализации проектов «Земский доктор» и «Земский фельдшер», которое прошло в администрации Асиновского района.

Важные результаты

За годы действия проектов по привлечению медицинских кадров в больницы области в учреждения удалось трудоустроить порядка 600 специалистов. В 2017 году кадровый состав максимально обновился в Первомайской, Молчановской и Чаинской районных больницах.

- Могу точно сказать, что если бы не проекты «Земский доктор» и «Земский фельдшер», в районные больницы вряд ли удалось бы привлечь такое количество врачей. Но у нас остаются открытые вакансии, дефицит нужно закрывать среди медиков первичного контакта, я уверен, эта проблема будет в ближайшее время решена, - заявил вице-губернатор по социальной политике Иван Деев. - Был период, когда из 100 выпускников - студентов СибГМУ в профессии планировали остаться 7 человек, сегодня намерены лечить людей большинство. Мы видим, что изменилось отношение государства к работе врачей, возросла оплата труда, появились понятные механизмы получения подъемных средств, и, самое главное, студенты знают, что после окончания вуза есть возможность зарабатывать и обеспечивать себя.

По словам Ивана Деева, среди выпускников вузов бытует мнение, что за пределами областного центра «жизни» нет, а проведение подобных форумов - возможность познакомить молодежь, которая завтра выйдет из университета, с реальным положением дел в селах и малых города. Отличный пример - это Асино, здесь есть все для комфортной жизни и работы: школы, больницы, магазины, даже цирк и бассейн.

Транслируя опыт

Специалистов для больниц в Асиновском районе предпочитают выращивать с юного возраста. В детских садах реализуется программа, в рамках которой малыши знакомятся с современным медицинским оборудованием, для школьников организованы спецпрактикумы и курсы по подготовке к ЕГЭ, которые осуществляются по договоренности с СибГМУ.

- Такая система профориентации станет серьезным подспорьем для того, чтобы асиновцы после получения образования (в данном случае медицинского) приезжали обратно на родную землю, - отметил глава Асиновского района.

Всего за годы действия проекта «Земский доктор» в Асиновскую районную больницу прибыл 51 врач-специалист. Но пальма первенства, безусловно, у Колпашевской больницы - туда по программам были трудоустроены 72 врача, в лидерах и Каргасокская районная больница.

- У нас созданы комфортные условия для работы, а главное, мы предоставляем приезжим специалистам благоустроенное жилье, это помогает удержать сотрудников, - заявил главный врач учреждения Сергей Винокуров.

В ходе пленарного заседания гости форума могли получить информацию об изменениях в проектах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». В частности, по программе специалист может отработать только один раз. В «обязательный стаж» не будут входить годы, которые женщины проводят в декретном отпуске.

Но кроме информации участники форума получили самое важное - это общение с коллегами. Врач-педиатр Верхнекетской районной больницы Галина Абрамова поделилась, что на мероприятии встретила много своих однокурсников, которые так же, как и она, связали свою жизнь с сельскими медицинскими учреждениями.

- После окончания СибГМУ я вернулась с свой родной Верхнекетский район. Безусловно, были сомнения, хотелось остаться в городе и продолжить там работу, но на старших курсах я решила, что вернусь в родные края, и не пожалела. Мне очень нравится моя работа, и искать ей замену я не собираюсь, у нас отличный коллектив, достойная зарплата, а главное - родные люди рядом! - отметила Галина Абрамова.

Рубрика: Важно

Проект «Земский доктор» стартовал в России и Томской области в 2012 году. Его главная цель - обеспечение врачами-специалистами учреждений здравоохранения сельских населенных пунктов и малых городов. Для поддержания врачей, которые готовы работать в районных больницах, предоставляются «подъемные» из бюджета в размере миллиона рублей. Программа «Земский фельдшер» принята по решению губернатора Сергея Жвачкина в 2015 году, участникам проекта - фельдшерам сельских ФАПов предоставляется выплата в размере 500 тысяч рублей.