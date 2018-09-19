Поздравь учителя вместе с «Комсомолкой»!

СЕГОДНЯ 10:52 2018-09-19T11:18:05+03:00

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Накануне международного Дня учителя, который ежегодно отмечается 5 октября, редакция «Комсомольской правды» - Томск предлагает поздравить своих любимых педагогов!

Поздравления со словами благодарности, полученные от жителей Томской области, будут опубликованы в праздничном спецвыпуске газеты «Комсомольская правда» - Томск «Школьная газета», которая выходит 3 октября, а также на сайте tomsk.kp.ru. Есть вопросы, звоните: 906-186.

Письма с поздравлениями с нетерпением ждет по адресам: vesti70@yandex.ru или redaktor@kp.tom.ru до 1 октября (включительно).

Будет очень здорово, если вы предоставите фото любимого наставника!