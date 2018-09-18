Юная томичка завоевала «золото» на чемпионате мира по художественной гимнастике

СЕГОДНЯ 05:15 2018-09-18T05:22:19+03:00

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Юная северчанка Анастасия Шишмакова завоевала «золото» чемпионата мира в многоборье в групповых упражнениях и командном первенстве, а также олимпийскую лицензию для участия в Олимпийских играх – 2020 в Токио.

Таких наград воспитанница СДЮСШОР гимнастики им. Р. Кузнецова была удостоена по результатам чемпионата мира по художественной гимнастике, где томская спортсменка выступала в составе сборной России, которая одержала победу в общем медальном зачете, завоевав семь золотых, две серебряные и три бронзовые медали, в очередной раз подтвердив свое лидерство.

Как сообщает пресс-служба администрации Томской области, Анастасия прочно вошла в состав национальной сборной по художественной гимнастике для подготовки к Олимпийским играм. В июне 2018 года она стала чемпионкой Европы, а в августе — победительницей этапа Кубка мира в Казани.