2018-09-18T10:47:33+03:00
Происшествия

В Томске столкнулись автомобили «Рено», «Мазда» и «Ниссан»: пострадали двое

Подробности аварии выясняются
Татьяна АКТАБАЕВА
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В Томске на улице Сибирская произошло ДТП. Фото: пресс-служба УМВД по Томской области.В Томске на улице Сибирская произошло ДТП. Фото: пресс-служба УМВД по Томской области.
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Томские полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло сегодня утром на улице Сибирская. В районе дома №83 произошло столкновение трех автомобилей.

- По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля Renault Duster не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Mazda и допустил наезд. После удара Renault продолжил движение, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Nissan Qashqai, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «Рено» и 23-летняя пассажирка «Ниссана». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Напомним, ранее сообщалось, что на 74 километре автодороги Мельниково – Изовка на территории Кожевниковского района столкнулись два автомобиля.Томские полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло сегодня утром на улице Сибирская. В районе дома №83 произошло столкновение трех автомобилей.

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