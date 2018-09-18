В Томске столкнулись автомобили «Рено», «Мазда» и «Ниссан»: пострадали двое

СЕГОДНЯ 10:30 2018-09-18T10:47:33+03:00

В Томске на улице Сибирская произошло ДТП. Фото: пресс-служба УМВД по Томской области.

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Томские полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло сегодня утром на улице Сибирская. В районе дома №83 произошло столкновение трех автомобилей.

- По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля Renault Duster не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Mazda и допустил наезд. После удара Renault продолжил движение, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Nissan Qashqai, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.

В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «Рено» и 23-летняя пассажирка «Ниссана». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ.

Напомним, ранее сообщалось, что на 74 километре автодороги Мельниково – Изовка на территории Кожевниковского района столкнулись два автомобиля.Томские полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло сегодня утром на улице Сибирская. В районе дома №83 произошло столкновение трех автомобилей.