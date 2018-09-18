В Томске столкнулись автомобили «Рено», «Мазда» и «Ниссан»: пострадали двое
Томские полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло сегодня утром на улице Сибирская. В районе дома №83 произошло столкновение трех автомобилей.
- По предварительной информации, 66-летний водитель автомобиля Renault Duster не выдержал безопасную дистанцию до движущегося впереди автомобиля Mazda и допустил наезд. После удара Renault продолжил движение, выехал на встречную полосу, где столкнулся со встречным автомобилем Nissan Qashqai, - сообщает пресс-служба УМВД по Томской области.
В результате аварии травмы получили водитель автомобиля «Рено» и 23-летняя пассажирка «Ниссана». В настоящее время на месте происшествия работают сотрудники ГАИ.
Напомним, ранее сообщалось, что на 74 километре автодороги Мельниково – Изовка на территории Кожевниковского района столкнулись два автомобиля.Томские полицейские проводят проверку по факту ДТП, которое произошло сегодня утром на улице Сибирская. В районе дома №83 произошло столкновение трех автомобилей.